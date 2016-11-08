Власти Адыгеи наградили редакцию портала «Известные люди Юга России»

Награда из Адыгеи / «Ставропольская правда» от 8 ноября 2016 г.

Есть объективные причины, почему среди интернет-медиа (особенно региональных) довольно редко встречаются уникальные и действительно интересные проекты. Как известно, окупаемость в этой сфере – дело небыстрое, а желанием заниматься просветительством в нынешних условиях отечественный бизнес не горит. Потому особо приятно рассказывать об исключениях из правил.

Как уже неоднократно писала «СП», таковым мы по праву считаем медиапортал «Известные люди Юга России» (www.vipstav.ru) – с ним газету связывают тесные партнерские отношения. Проекту всего три с половиной года, и все это время он динамично развивался. Если на старте портал мог похвастаться хранилищем всего в несколько десятков биографий наших земляков, то сегодня это уже полноценная «энциклопедия» с данными почти о двух тысячах известных в разных сферах персон и с их публичными выступлениями. Ресурс «оброс» рядом сопутствующих разделов, а актуальные новостные ленты позволили ему занять верхние позиции в ключевых топах. Плюс высокий уровень цитируемости и многотысячная армия постоянных пользователей. Более того, портал вопреки современным тенденциям вытеснения традиционных бумажных СМИ их электронными версиями дал жизнь успешному одноименному журналу.

Не будут преувеличением слова о том, что ресурс со ставропольской «пропиской», однажды расширив географию до двух федеральных округов, стал по-настоящему родным для южных и кавказских регионов. Подтверждение тому не только многочисленные отзывы читателей, но и награды.

К примеру, большую признательность за формирование и продвижение положительного имиджа Адыгеи выразили власти республики. Сотрудникам редакции портала «Известные люди Юга России», которые стояли у истоков его создания, присвоено звание «Заслуженный журналист Республики Адыгея». Таковым теперь обладают Филипп Лемешко, Александр Степаненко и Александр Иванов – все они работают в «Юридическом агентстве «СРВ». Напомним, под патронажем возглавляющего его Романа Савичева и реализуется проект.

«Это не просто очередная награда. Ребятам, чьими усилиями портал так динамично развивается, вручал удостоверения глава республики Аслан Китович Тхакушинов. Я считаю, что столь высокая оценка труда наших сотрудников – одно из подтверждений его важности и нужности, – говорит Р. Савичев. – Сейчас, когда по информации в Интернете (причем, как правило, чисто из верхних строк поисковой выдачи) люди формируют свое мнение практически обо всем, обостряется борьба за актуальную и объективную информацию. По отзывам республиканских властей, портал и одно-именный журнал сыграли большую роль в популяризации Адыгеи как гостеприимной территории с интересной историей, сохранившимися давними традициями и понятными перспективами. Все это важно понимать и местному населению, и туристам, а также инвесторам, пристально присматривающимся сейчас к потенциалу республики. Курс на наше плодотворное сотрудничество однозначно будет продолжен».

Повторимся, что в данном случае примечательно полное отсутствие коммерческих целей – все информационные проекты агентства «СРВ» (а их уже несколько) изначально носят просветительский характер. Это принципиальный момент для Р. Савичева. По его словам, это дает возможность абсолютно не зависеть от меняющегося политического и экономического мейнстрима, а ориентироваться лишь на интересы и запросы аудитории.

«Уверен, постоянные пользователи медиапортала и читатели журнала заметили, что все материалы полностью лишены агрессивного пиара. Мы никого не продвигаем и мнений не навязываем, – особо подчеркивает Р. Савичев. – Но в то же время не ограничиваемся простым информированием, ведь надо чем-то выделяться среди подобных ресурсов, которых сейчас множество. Нам крайне важны полнота и достоверность информации, важен доверительный тон общения с аудиторией. Жизнь Юга России очень насыщенна, озвучивается много новых интересных и стратегически важных для развития регионов идей, и хочется, чтобы об этом как можно шире было известно. Соответственно, на первый план у нас всегда выходят люди, попавшие в центр общественного внимания, или чья деятельность в тот или иной конкретный момент сильно повлияла на развитие южных территорий. Также большое значение отводится интерактивности. И аудитория оценила наши усилия. Контент ресурса часто цитируется, охотно комментируется, люди активно вступают в дискуссии. Все это считаю нашим рецептом успеха, и мы намерены следовать ему и в дальнейшем».

Напоследок обратимся к цифрам, которые говорят сами за себя и в комментариях совершенно не нуждаются. За последний месяц сайт «Известные люди Юга России» отметился средней ежесуточной посещаемостью в 56 тысяч уникальных пользователей. А с момента запуска портала более 25 миллионов человек обратились к изучению биографий известных персон, вообще же на ресурс заглянули свыше 70 миллионов (!) посетителей. Несколько десятков тысяч читателей обзавелись личными аккаунтами, что дает им возможность пользоваться расширенным функционалом для получения информации и общения.

Согласитесь, такими серьезными показателями пока может похвастать редкий региональный ресурс. И понятно, что медиапортал уже не требует особой раскрутки. Между тем коллектив, занятый в реализации проекта, сидеть спокойно не намерен. Сотрудники уверяют, что следят за развитием технологий в интернет-пространстве и уже вовсю готовятся к воплощению ряда совершенно новых идей. Нам остается пожелать своему постоянному партнеру – медиапорталу «Известные люди Юга России» – дальнейших успехов!

Ю. НОВИКОВА

http://www.stapravda.ru/20161108/vlasti_adygei_nagradili_redaktsiyu_portala_izvestnye_lyudi_yuga__97785.html