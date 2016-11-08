В Ставропольском крае выбрали лучших молодых предпринимателей

В Ставропольском крае подвели итоги краевого этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2016», который проходил в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель». В очный этап состязания вышли 40 человек. Главная борьба развернулась в номинациях «Производство года» и «Открытие года».

Молодых предпринимателей оценивали по критериям: наличие управленческих способностей, предпринимательской инициативы, инновационного подхода. Оценивались также финансовые показатели, конкурентоспособность и перспективы развития и роста бизнеса.

В результате нелегкой борьбы звания «Открытие года» был удостоен Александр Бережнов и его бизнес-журнал для начинающих предпринимателей ХитерБобер.ru. В номинации «Производство года» победу одержал Александр Теряев, который занимается производством автомобильных автоматизированных систем. Лучший «Социальный бизнес года» оказался у Владимира Конотопцева, а первенство в номинации «Работодатель года» досталось Аслану Тлисову.

Выделили организаторы и специальные номинации. Их удостоены предприниматель Анна Суязова, которая уже несколько лет руководит детским центром гармоничного развития «Точка Роста» и Председатель регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей в крае Ярослав Липатов, отмеченный за личный вклад в развитие молодежного предпринимательства в регионе.

Теперь победители краевого этапа представят Ставрополье на всероссийском этапе конкурса. Торжественное награждение победителей пройдет в Правительстве Ставропольского края 7 декабря в рамках итогового форума программы «Ты – предприниматель» в СК.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161108/v_stavropolskom_krae_vybrali_luchshikh_molodykh_predprinimateley_97796.html