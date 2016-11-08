Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
8 ноября 2016 г.

«Русские Витязи» посвятили ставропольских кадетов в казачата

В большой праздник вылилось посвящение в казачата кадетов школы имени генерала А. Ермолова краевого центра на базе военно-патриотического клуба «Русские Витязи».

Сначала два взвода, кадетов-ермоловцев и Зеленокумской казачьей общины, провели несколько дней на тактических занятиях. Затем побывали в уникальном музее поисковиков Ставрополья, где, в отличие от обычных музейных экспозиций, почти каждый экспонат с полей сражений многочисленных локальных конфликтов и больших войн можно было подержать в руках, и прослушали специальную лекцию руководителя базы «Русских витязей» Николая Жмайло.

Но самым, пожалуй, запоминающимся событием учений стал их финал – собственно посвящение в казачата. Два месяца кандидаты сдавали различные нормативы и зачеты по начальной пограничной подготовке и следопытству, основам фланкировки и истории казачества и Вооруженных сил, военному этикету и другим специальным наукам.

Офицеры казачьих классов ставропольской «кадетки» Игорь Глазов и Анатолий Попов объявили итоговые результаты маневров и провели ритуал посвящения. Новые казачата торжественно обещали свято оберегать и защищать интересы Родины, слушаться старших и добросовестно овладевать знаниями.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161108/russkie_vityazi_posvyatili_stavropolskikh_kadetov_v_kazachata_97797.html
Фотография к статье «Русские Витязи» посвятили ставропольских кадетов в казачата
Ставропольские кадеты стали казачатами
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Армия
«Русские Витязи» посвятили ставропольских кадетов в казачата
Губернатор Ставропольского края поздравил военных разведчиков
120 кадетов пополнили ряды Ставропольского президентского училища
Этап юнармейской игры «Зарница» стартовал в ставропольской кадетской школе
В Северо-Кавказском федеральном университете создадут военную кафедру
Образование
Школьники Ставрополья вошли в число победителей Всероссийского конкурса сочинений
В Ставрополе открыли новую школу – лучшую в крае
Среди победителей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» есть ставропольчане
«Ночь искусств» устроили в Ставропольском художественном училище
СКФУ и Азербайджанский технический университет договорились о сотрудничестве
Шпаковский район
Экстремист из Михайловска признан невменяемым
Жительница Михайловска помогала «оформить» инвалидность за деньги
При столкновении «Приоры» и «Инфинити» под Ставрополем погиб один человек
4 ноября в жилом районе «Гармония» пройдут ярмарка и праздничный концерт
Ставропольчанка Юлия Аксенова завоевала Кубок Европы по пауэрлифтингу

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!