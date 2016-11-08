«Русские Витязи» посвятили ставропольских кадетов в казачата

В большой праздник вылилось посвящение в казачата кадетов школы имени генерала А. Ермолова краевого центра на базе военно-патриотического клуба «Русские Витязи».

Сначала два взвода, кадетов-ермоловцев и Зеленокумской казачьей общины, провели несколько дней на тактических занятиях. Затем побывали в уникальном музее поисковиков Ставрополья, где, в отличие от обычных музейных экспозиций, почти каждый экспонат с полей сражений многочисленных локальных конфликтов и больших войн можно было подержать в руках, и прослушали специальную лекцию руководителя базы «Русских витязей» Николая Жмайло.

Но самым, пожалуй, запоминающимся событием учений стал их финал – собственно посвящение в казачата. Два месяца кандидаты сдавали различные нормативы и зачеты по начальной пограничной подготовке и следопытству, основам фланкировки и истории казачества и Вооруженных сил, военному этикету и другим специальным наукам.

Офицеры казачьих классов ставропольской «кадетки» Игорь Глазов и Анатолий Попов объявили итоговые результаты маневров и провели ритуал посвящения. Новые казачата торжественно обещали свято оберегать и защищать интересы Родины, слушаться старших и добросовестно овладевать знаниями.

http://www.stapravda.ru/20161108/russkie_vityazi_posvyatili_stavropolskikh_kadetov_v_kazachata_97797.html