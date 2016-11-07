В Ставрополе в 530-м квартале торжественно открыли современную школу №44. С счастливыми лицами порог нового учебного заведения переступали дети, родители, учителя. Ведь им в подарок досталась лучшая школа в крае! И опровергнуть это высокое звание сложно.

Образовательное учреждение уникально и во внешнем дизайне, и внутреннем планировочном решении. От школ старого поколения она серьезно отличается: количеством пространства, высокими потолками, интерактивными системами обучения. Что важно – оборудованы учебные места для слабовидящих детей, предусмотрены зоны отдыха, читальный зал. Для оформления интерьера кабинетов подрядчиком разрабатывались специальные дизайн, использовались только экологически чистые материалы, цветовые решения согласовывались с детскими психологами. А движение потоков учащихся спланировано таким образом, чтобы свести к минимуму пересечение малышей со старшеклассниками.

Отдельное пространство в школе выделено для первоклашек – с игровыми и спальными комнатами. Есть два больших спортивных зала, тренажерный и гимнастический залы, свой пищеблок с обеденным залом, библиотека, кабинеты информатики, физики, химии, домоводства, труда. На территории школы располагаются два волейбольные площадки, футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная площадка, три беседки.

Необходимо отметить, что объект начинал строиться по федеральной целевой программе «Юг России», а завершилось уже в рамках новой государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Было много проблем, связанных финансированием. Но благодаря твердой позиции подрядчика, принявшего решение не замораживать стройку и вести работы за собственный счет, школу открыли ко второй четверти учебного года.

Поздравить с важным событие новоселов приехали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, депутат Думы СК, президент Союза строителей СКФО Александр Шарабок, лично контролировавший ход работ, глава Ставрополя Андрей Джатдоев, глава комитета Думы СК по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьева.

– Сегодня произошло еще одно очень важное событие в жизни края, – отметил В. Владимиров. – Школу планировали построить за два года, но уложились в полтора. Спасибо большое подрядчикам, которые ответственно выполнили свою работу. Пусть здесь вырастают достойные люди.

В свою очередь Валентина Муравьева и Андрей Джатдоев пожелали учителями и детям создать в стенах школы добрую рабочую атмосферу.

– Это настоящее чудо, что в столь короткий срок удалось воздвигнуть великолепную школу, – поделился А. Джатдоев. – Спасибо всем, кто принимал участие в строительстве.

Символические ключи от учебного заведения Александр Шарабок передал директору Татьяне Сергеевой. Не скрывая своей радости, руководитель школы подвела итоги первого дня работы:

– У нас начинают учится 444 ученика, открыто 44 учебных кабинета, сюда проложен маршрут №44. Мы будем стараться, чтобы наша школа заняла достойное место в ряде лучших школ города, края и страны.

http://www.stapravda.ru/20161107/v_stavropole_otkryli_novuyu_shkolu__luchshuyu_v_krae_97757.html