Публичные слушания по проекту бюджета Ставрополья на 2017 год запланировали на 10 ноября

На рабочем совещании депутатов и руководителей подразделений аппарата под председательством первого вице-спикера краевого парламента Дмитрия Судавцова приоритетным назван вопрос подготовки публичных слушаний по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», которые запланированы на 10 ноября.

Первый вице-спикер обратил внимание коллег на ситуацию с пригородными пассажирскими железнодорожными перевозками. На днях вновь подскочила цена на проезд в электричке «Кисловодск – Минеральные Воды». Это при том, что из краевого бюджета ежегодно направляются субсидии компании-перевозчику, чтобы обеспечить регулярное пригородное сообщение. Только в этом году на компенсацию части выпадающих доходов этой организации из краевой казны планируется выделить 172 миллиона рублей. Первый вице-спикер подчеркнул, что это немалые деньги, особенно в условиях бюджетного дефицита, поэтому региональные власти хотят, чтобы для жителей и гостей КМВ железнодорожный транспорт оставался доступным. Теперь анализом сложившейся ситуации с формированием тарифов займётся профильный комитет Думы.

Обсуждались и другие актуальные темы социально-экономического развития края.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161107/publichnye_slushaniya_po_proektu_byudzheta_stavropolya_na_2017_g_97786.html