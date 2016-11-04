День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
4 ноября 2016 г.

Ставропольцы пообещают не обижать своих детей

Общенациональная акция  «Год без жестокости» пройдет в Ставрополе. Информационная кампания посвящена пропаганде семейных ценностей и ответственного родительства, противодействию жестокому обращению с детьми и использованию диалоговых форм воспитания вместо насилия. В рамках акции в торгово-развлекательном комплексе «Галерея» на специально организованной площадке каждый сможет записать видеообращение к своим детям и пообещать на всю страну, что не будет повышать на них голос, а уж тем более поднимать руку, что готов чаще проводить с ними время, уделять больше внимания и сил.

Акция организована Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пройдет она 13-14 ноября. Видео будут доступны на сайте проекта, а лучшие из них – транслироваться на рекламных экранах центральных улиц города.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161104/stavropoltsy_poobeschayut_ne_obizhat_svoikh_detey_97741.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Общество
Среди победителей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» есть ставропольчане
Ставропольцы пообещают не обижать своих детей
Ставропольские ветераны состязались в стрельбе – турнир памяти Владимира Храмова
4 ноября в жилом районе «Гармония» пройдут ярмарка и праздничный концерт
Казаки и ЮИДовцы помогают ставропольским автоинспекторам в пропаганде безопасности дорожного движения
Ставрополь
В Ставрополе открывается новый сезон поэтических слэмов
Матери девочки, погибшей в пожаре в Ставрополе, грозит 2 года тюрьмы
Студия танца «Максимум» из Ставрополя в числе лучших команд России
«Ночь искусств» устроили в Ставропольском художественном училище
Гандболистки «Ставрополья- СКФУ» уступили в Краснодаре и выиграли в Майкопе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!