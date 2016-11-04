Ставропольцы пообещают не обижать своих детей

Общенациональная акция «Год без жестокости» пройдет в Ставрополе. Информационная кампания посвящена пропаганде семейных ценностей и ответственного родительства, противодействию жестокому обращению с детьми и использованию диалоговых форм воспитания вместо насилия. В рамках акции в торгово-развлекательном комплексе «Галерея» на специально организованной площадке каждый сможет записать видеообращение к своим детям и пообещать на всю страну, что не будет повышать на них голос, а уж тем более поднимать руку, что готов чаще проводить с ними время, уделять больше внимания и сил.

Акция организована Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пройдет она 13-14 ноября. Видео будут доступны на сайте проекта, а лучшие из них – транслироваться на рекламных экранах центральных улиц города.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161104/stavropoltsy_poobeschayut_ne_obizhat_svoikh_detey_97741.html