Один человек погиб и двое пострадали при столкновении «Калины» с «КамАЗом» на Ставрополье

2 ноября в 10 часов 30 минут на 328-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель автомашины «Лада Калина», двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

На месте происшествия до приезда скорой помощи погиб водитель легкового автомобиля – 28-летний житель Минеральных Вод. С травмами головы и конечностей в больницу были доставлены водитель и пассажир «КамАЗа» – сын и отец, оба жители республики Дагестан.

http://www.stapravda.ru/20161104/odin_chelovek_pogib_i_dvoe_postradali_pri_stolknovenii_kaliny_s__97747.html