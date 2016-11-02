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2 ноября 2016 г.

В Новоалександровском районе пенсионер, не справившись с управлением, врезался в дерево

В Новоалександровском районе пенсионер, не справившись с управлением, врезался в дерево

1 ноября в 17 часов водитель автомобиля «ВАЗ-21074», двигаясь по улице станицы Расшеватской, превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево, ообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

С ушибами и ссадинами лица и конечностей водитель – 64-летний пенсионер – был доставлен в больницу.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161102/v_novoaleksandrovskom_rayone_pensioner_ne_spravivshis_s_upravlen_97708.html
Фотография к статье В Новоалександровском районе пенсионер, не справившись с управлением, врезался в дерево
В Новоалександровском районе пенсионер, не справившись с управлением, врезался в дерево
В Новоалександровском районе пенсионер, не справившись с управлением, врезался в дерево
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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