СтГАУ в числе лучших по организации студотрядов

В Барнауле завершился VIII Всероссийский слет сельской молодежи, организованный Министерством сельского хозяйства РФ. Одним из главных его событий стало торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов агровузов, в котором приняли участие представители 36 регионов.

В номинации «Лучшее высшее учебное заведение, организующее работу студенческих отрядов» в список победителей вошел Ставропольский государственный аграрный университет. Несколько студобъединений вуза завоевали первое, второе и третье места по различным направлениям конкурса.

http://www.stapravda.ru/20161102/stgau_v_chisle_luchshikh_po_organizatsii_studotryadov_97683.html