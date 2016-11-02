Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
2 ноября 2016 г.

Сотрудники Следственного комитета проводят в ставропольских школах уроки «Мы против коррупции»

Сотрудники краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, проводят просветительские уроки с детьми «Мы против коррупции». Такие уроки уже были организованы для учащихся профильных кадетских классов Следственного комитета Российской Федерации гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова и воспитанников детской художественной школы краевого центра.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161102/sotrudniki_sledstvennogo_komiteta_provodyat_v_stavropolskikh_shk_97697.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Право и закон
Сотрудники Следственного комитета проводят в ставропольских школах уроки «Мы против коррупции»
В Георгиевске полицейский подозревается в мошенничестве
В Кировском районе инспекторы ДПС и судебные приставы провели рейд по выявлению неплательщиков
Верховный суд РФ: для самообороны не может быть пределов
Роман Савичев удостоен ордена «Почетный гражданин России»
Ставрополь
В Ставрополе под колеса автомашины попал ребенок
В Ставрополе прошли чемпионат и первенство края по армейскому рукопашному бою
Лучшие добровольцы живут на Ставрополье
Высадка цветов проводится в Ставрополе – весна будет яркой!
Мемориальное панно «Мы победили» Ставрополя признано лучшим в России

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!