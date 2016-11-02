Сотрудники Следственного комитета проводят в ставропольских школах уроки «Мы против коррупции»
Сотрудники краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, проводят просветительские уроки с детьми «Мы против коррупции». Такие уроки уже были организованы для учащихся профильных кадетских классов Следственного комитета Российской Федерации гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова и воспитанников детской художественной школы краевого центра.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161102/sotrudniki_sledstvennogo_komiteta_provodyat_v_stavropolskikh_shk_97697.html
15:50