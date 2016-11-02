Пенсионеры Александровского района побывали в музее насекомых

Александровский комплексный центр социального обслуживания населения в рамках программы «Социальный туризм» для пожилых граждан организовал поездку в Пятигорск для посещения музея насекомых, сообщили в администрации района.

В музее пенсионеров ждала коллекция тропических и кавказских насекомых, сотни ярких бабочек Кавказа и Южной Америки..Внимание привлекли также скорпионы, змеи, древесные лягушки и синеязыкий сцинк, уживающиеся на одной территории.

http://www.stapravda.ru/20161102/pensionery_aleksandrovskogo_rayona_pobyvali_v_muzee_nasekomykh_97655.html