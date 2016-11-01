За полгода жители ЮФО и СКФО говорили по домашнему телефону 200 тысяч часов по тарифу «Безлимитная Россия» от «Ростелекома»

С момента старта в апреле текущего года тарифного плана «Безлимитная Россия» общая продолжительность телефонных разговоров по нему жителей ЮФО и СКФО составила 200 тысяч часов. На долю местной телефонной связи приходится 155 тысяч часов, внутризоновой – около 9 тысяч часов и 36 тысяч часов приходится на межгород. Наибольшее количество междугородных звонков были сделаны в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и другие города юга России.

Тарифный план «Безлимитная Россия» за 470-540 рублей (в зависимости от региона) в месяц включает звонки на любые стационарные телефоны страны без ограничений по количеству и продолжительности вызовов. То есть абонент может разговаривать по местной связи, по внутризоновой (внутри одного региона) и межгороду 24 часа в сутки (1440 минут). Кроме того, в тариф включены до 200 минут звонков ежемесячно с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов. Стоимость соединения сверх этого пакета составляет 1,3 руб./мин.

Тариф «Безлимитная Россия» способствует оптимизации семейных расходов на телефонную связь, снимает все ограничения, а также удешевляет стоимость вызовов на все мобильные телефоны.

Анна Роднова. заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Тариф «Безлимитная Россия» хорош для тех, кто часто связывается с родными или друзьями в разных регионах страны. Выгоден он и для неограниченных местных соединений. За фиксированную ежемесячную плату вы можете, не задумываясь, в любой момент сделать звонок в любую точку страны и любой продолжительности. Это существенно экономит ваши деньги по сравнению с другими способами связи и позволяет не считать минуты общения с близкими и друзьями. Высокое качество проводной связи тоже располагает к обстоятельным беседам».

Тарифный план «Безлимитная Россия» действует для новых и существующих абонентов «Ростелекома». Подключить тарифный план «Безлимитная Россия» можно по телефону 8-800-1000-800 и в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Подробная информация – на сайте www.rt.ru.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161101/za_polgoda_zhiteli_yufo_i_skfo_govorili_po_domashnemu_telefonu_2_97674.html