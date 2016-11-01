На Ставрополье в пятый раз стартует акция «Стоп-развод!»

Статистические данные последних лет свидетельствуют о нестабильности брачных союзов. Поэтому с 1 ноября в пятый раз на Ставрополье стартует акция «Стоп-развод!».

В загсах края пройдут дни без разводов, встречи с учащейся молодежью, анкетирование, позволяющее установить причины расторжения союзов. В воспитательных целях будущие семейные пары посетят детские дома и школы-интернаты. Хорошую поддержку молодым семьям окажут специальные клубы, открытые при отделах ЗАГСа. Участниками мероприятий акции станут ветераны семейной жизни – пары, прожившие в согласии не один десяток лет. Не останутся в стороне и профессионалы: к акции подключатся психологи, представители духовенства.

Кстати, на официальном сайте управления ЗАГС СК открывается рубрика «Копилка секретов семейного счастья», где люди могут поделиться опытом, как сохранить семейный союз и стать счастливыми.

http://www.stapravda.ru/20161101/na_stavropole_v_pyatyy_raz_startuet_aktsiya_stoprazvod_97657.html