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31 октября 2016 г.

Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» представит новую программу в Ставрополе

С любовью, Ставрополье! Так называется новая программа, которую представит в краевом центре Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» в честь своего 35-летия. На сценах Дворца культуры и спорта Ставрополя (6 ноября) и краевого Академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова (7 ноября) прославленный коллектив покажет премьеру яркого, красочного музыкально-хореографического спектакля «Троица на Тереке» (на основе обряда терских казаков). Над постановкой трудилась группа талантливых балетмейстеров и музыкантов, костюмеров и фольклористов, танцоров и вокалистов, художников-модельеров и дизайнеров. И еще один сюрприз: в 2016 году при поддержке правительства края принято решение создать на базе «Ставрополья» группу артистов, ботающих в жанрах современной хореографии. Поэтому во втором отделении мы увидим новое направление – эстрадное. Уже сейчас можно сказать, что оригинальная хореография с элементами акробатики никого не оставит равнодушным.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161031/kazachiy_ansambl_pesni_i_tantsa_stavropole_predstavit_novuyu_pro_97616.html
Фотография к статье Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» представит новую программу в Ставрополе
Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»
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