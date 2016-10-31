В Ставрополе столкнулись «Лада Гранта» и маршрутка, два человека пострадали

29 октября в 13 часов 30 минут на пересечении проспекта Кулакова и улицы Октябрьской водитель автомобиля «Мерседес Спринтер» при совершении маневра левого поворота не предоставил преимущество в проезде автомашине «Лада Гранта, которая двигалась по проспекту Кулакова, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате происшествия в больницу обратились две пассажирки маршрутки – 53-летняя и 71-летняя ставропольчанки. Обе женщины получили сотрясение головного мозга. В момент ДТП в маршрутном такси «Мерседес» находились водитель и три пассажира. Другие участники происшествия в ДТП травм не получили. За рулем «Мерседеса» находился 54-летний житель Ставрополя. И хотя общий водительский стаж у мужчины – 24 года, стаж вождения категории «Д» – менее года.

http://www.stapravda.ru/20161031/v_stavropole_stolknulis_lada_granta_i_marshrutka_dva_cheloveka_p_97620.html