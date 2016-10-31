На Ставрополье продолжается перезаключение договоров аренды земель сельхозназначения

Одно из градообразующих Сельхозпредприятий Буденновского района – СПК «Архангельский», обрабатывающее 16 тыс. гектаров угодий. Во встрече, посвященной процессу переоформления договоров аренды, приняли участие министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, глава села Архангельского Владимир Карпов, начальник территориального сельхозуправления Дмитрий Харченко, исполнительный директор Ревизионного союза сельхозкооперативов ЮФО Елена Филимонова. В местном Доме культуры собрались около 400 собственников земельных долей самого крупного участка в структуре хозяйства – более одиннадцати тысяч гектаров. Поводом для встречи стало заключение нового коллективного договора аренды, предоставляющее аграриям право вести свою деятельность на этих площадях. Следует отметить, что формально срок перезаключения договора еще не подошел – эту процедуру предстояло провести в следующем году, пояснили в пресс-службе минсельхоза.

-Мы выступаем за сохранение села и за социально ориентированные предприятия — заметил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. – СПК «Архангельский» – один из таких примеров. Хозяйство помогает школе, детскому саду, участвуют в реконструкции стадиона, облагораживают территорию местного храма и многое другое. Село должно развиваться.

По условиям действовавшего до сегодняшнего дня контракта, СПК «Архангельский» ежегодно выдавал пайщикам две тонны зерновых на выбор либо же денежную компенсацию в размере примерно двадцати тыс. рублей. На нынешнем собрании было принято решение увеличить объем выдаваемых зерновых до 2,9 тонны. Это нашло отражение в коллективном договоре аренды. Также СПК «Архангельский» берет на себя все финансовые обязательства по выплате налога на землю.

http://www.stapravda.ru/20161031/na_stavropole_prodolzhaetsya_perezaklyuchenie_dogovorov_arendy_z_97621.html