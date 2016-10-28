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28 октября 2016 г.
Идет подготовка к Всемирному зерновому форуму / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

Ставропольские аграрии ведут подготовку к Всемирному зерновому форуму

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников провел в возглавляемом ведомстве еженедельное рабочее совещание. Обсуждены актуальные вопросы отрасли.

Основным вопросом совещания стала подготовка к II Всемирному зерновому форуму, который пройдет 18 – 19 ноября нынешнего года в Сочи. На одной площадке соберутся российские сельхозтоваропроизводители, представители органов власти, бизнес-структур, крупных финансовых институтов, науки и переработки, а также члены официальных делегаций более чем из 50 стран. От Ставрополья на форум в Сочи отправятся представители крупных сельхозорганизаций края, правительства региона, СНИИСХ.

– Задача министерства – по максимуму оказать поддержку нашим сельхозтоваропроизводителям в процессе подготовки к форуму. Зерновой бренд Ставрополья должен и дальше удерживать за нами звание житницы России, – заявил Владимир Ситников.

На совещании также были обсуждены вопросы оказания гос-услуг в электронном виде. Как прозвучало, это новый формат взаимодействия местных аграриев и минсельхоза. Уже в ближайшем будущем для подачи документов на получение господдержки, постановки сельхозтехники на учет и прочих мероприятий, ранее требующих личного визита в главное аграрное ведомство региона, теперь достаточно будет обратиться в ближайший МФЦ. Также возможно будет воспользоваться и личным кабинетом на сайте госуслуг.

Прозвучало также, что в части освоения средств господдержки всех направлений из федерального и краевого бюджетов минсельхоз Ставрополья удерживает планку выше общероссийской – 85% от общего объема средств по году. В денежном выражении это 4,9 млрд рублей.

На совещании также был поднят вопрос профессиональной подготовки будущих представителей рабочих специальностей. Министр поручил сотрудникам ведомства рассмотреть все возможные варианты социального партнерства с учебными заведениями среднего звена на предмет пополнения кадрового состава отрасли с учетом реалий рынка труда.

Владимир Ситников также представил двух новых заместителей министра – Романа Коврыгу, ранее занимавшего должность первого заместителя главы администрации Буденновского района, и Сергея Измалкова, руководившего отделом экономического анализа и прогнозирования министерства.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161028/stavropolskie_agrarii_vedut_podgotovku_k_vsemirnomu_zernovomu_fo_97558.html
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