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28 октября 2016 г.
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МГУ и ЕвроХим провели Международный форум учителей химии в Москве

Событие, о котором мы сегодня хотим рассказать, рядовым никак не назовешь. Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и «ЕвроХим» провели в Москве Международный форум учителей химии из регионов присутствия компании в России и Казахстане. Форум был приурочен к Всемирному дню удобрений.

Здесь уместно будет отметить, что созданная Андреем Мельниченко в 2001 году минерально-химическая компания «ЕвроХим» – один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений.

Главная же цель упомянутого мероприятия, прошедшего под девизом «Основы химической науки для школьников», – повышение профессиональной квалификации учителей, совершенствование преподавания химической науки в средних школах, обмен опытом.

«Миссия химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – продвижение химической науки и фундаментального образования, отбор и подготовка лучших химиков страны. Мы проводим Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии, региональные химические олимпиады, масштабные съезды учителей. Я хотел бы поблагодарить нашего стратегического партнера в этом важном деле – компанию «ЕвроХим», которой небезразлична судьба химической науки и образования. Наша общая цель – создание условий для поступления талантливых школьников в университеты, для развития химической науки в России», – отметил в приветственном слове декан химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, профессор Валерий Лунин.

В этом году в представительном форуме приняли участие сразу трое учителей из Невинномысска: В.Б. Кубышева (лицей № 6), Г.Н. Перепелина (средняя школа № 1) и Л.Н. Сгиблова (средняя школа № 15). Домой преподаватели химии вернулись переполненные впечатлениями. Ими они поделились с представителями СМИ.

Как рассказали учителя, программа форума включала в себя четыре учебные сессии, встречи с ведущими российскими учеными-химиками и преподавателями-методистами. Так, открывал учебные сессии директор по информационным технологиям Сибирской генерирующей компании кандидат физико-математических наук Андрей Тихонравов с лекцией «Информационные технологии в нефтехимической отрасли». Стоит отметить, что информация, полученная педагогами во время лекций, круглых столов, была очень актуальной. Разбор задач химических олимпиад и вступительных экзаменов на химическом факультете МГУ, выявление и развитие талантливых школьников, образовательные ресурсы и технологии Интернета для преподавания химии – это лишь малая часть проработанных тем.

Стоит отметить, что Международный форум учителей химии – часть комплексной программы «ЕвроХима» по развитию химического образования и подготовке кадров для химической отрасли. На уровне средней школы формируются интерес детей к профессии химика и начальные знания предмета, поэтому «ЕвроХим» инвестирует в поддержку школ и подготовку учителей, в повышение качества химического образования в регионах. На средства компании в девяти регионах России, Литвы и Казахстана создана и оснащена средствами обучения и расход-ными материалами сеть из 34 школьных классов – лабораторий по химии, естественным наукам и экологии. Эти «ЕвроХим»-классы являются трамплином для поступления выпускников в лучшие вузы России. «ЕвроХим» инвестирует в обучение талантливых молодых химиков, которые в дальнейшем придут в промышленность и науку.

Не исключение и Невинномысск, в котором расположено одно из предприятий «ЕвроХима» – АО «Невинномысский Азот». Здесь не первый год в лицее № 6, школах № 1 и 15 работают упомянутые выше «ЕвроХим»-классы. Как рассказали преподаватели классов-лабораторий В.Б. Кубышева, Г.Н. Перепелина и Л.Н. Сгиблова, появление передовых учебных аудиторий резко повысило интерес учащихся к химии. Что неудивительно. Перед открытием во всех классах сделали ремонт. Они оборудованы специальной мебелью и рабочими столами, лабораторной посудой, реактивами. Интерактивная доска, мощные компьютеры с медиапроекторами, электронная таблица Менделеева – есть все возможности для проведения качественного образовательного процесса. Предусмотрено все, даже пол изготовлен из керамики, устойчивой к кислотам и щелочам!

– Онлайн-трансляции, интер-активные уроки, проведение научных исследований – все это доступно нашим ученикам, – говорит Галина Перепелина. – Отсюда и повышенный интерес ребят, обучающихся в классах-лабораториях, к выбору при поступлении в вузы химических специальностей. Ну а теперь, когда мы получили на Международном форуме учителей химии новые знания и, что немаловажно, комплекты учебной и методической литературы, наша работа, уверена, будет еще эффективнее.

От себя добавим, в планах «ЕвроХима» – развитие упомянутой выше системы комплексной программы по развитию химического образования и подготовке кадров для химической отрасли. Так, работа на базе классов-лабораторий будет строиться по трем направлениям. Первое – непосредственно учебный процесс. Второе – подготовка учащихся к олимпиадам, проводимым ведущими техническими вузами страны. И третье – проведение школьниками проектных, научных изысканий, что позволит приблизить теорию к практике.

В заключение не будет лишним напомнить, что «ЕвроХим» является одним из лидеров корпоративной социальной ответственности в России. В 2015 году в развитие российских регионов присутствия, социальные и благотворительные проекты в России компания вложила 659,8 миллиона рублей. Поддержка образования, химической науки (а химию, кстати, по праву называют «царицей наук»), подготовка инженерных кадров для экономики также имеют выраженную социальную направленность.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161028/mgu_i_evrokhim_proveli_mezhdunarodnyy_forum_uchiteley_khimii_v_m_97555.html
Фотография к статье МГУ и ЕвроХим провели Международный форум учителей химии в Москве
МГУ имени М.В. Ломоносова и ЕвроХим собрали школьных учителей химии
МГУ имени М.В. Ломоносова и ЕвроХим собрали школьных учителей химии
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