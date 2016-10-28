МГУ и ЕвроХим провели Международный форум учителей химии в Москве

Царице наук оказали поддержку / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

Событие, о котором мы сегодня хотим рассказать, рядовым никак не назовешь. Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и «ЕвроХим» провели в Москве Международный форум учителей химии из регионов присутствия компании в России и Казахстане. Форум был приурочен к Всемирному дню удобрений.

Здесь уместно будет отметить, что созданная Андреем Мельниченко в 2001 году минерально-химическая компания «ЕвроХим» – один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений.

Главная же цель упомянутого мероприятия, прошедшего под девизом «Основы химической науки для школьников», – повышение профессиональной квалификации учителей, совершенствование преподавания химической науки в средних школах, обмен опытом.

«Миссия химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – продвижение химической науки и фундаментального образования, отбор и подготовка лучших химиков страны. Мы проводим Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии, региональные химические олимпиады, масштабные съезды учителей. Я хотел бы поблагодарить нашего стратегического партнера в этом важном деле – компанию «ЕвроХим», которой небезразлична судьба химической науки и образования. Наша общая цель – создание условий для поступления талантливых школьников в университеты, для развития химической науки в России», – отметил в приветственном слове декан химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, профессор Валерий Лунин.

В этом году в представительном форуме приняли участие сразу трое учителей из Невинномысска: В.Б. Кубышева (лицей № 6), Г.Н. Перепелина (средняя школа № 1) и Л.Н. Сгиблова (средняя школа № 15). Домой преподаватели химии вернулись переполненные впечатлениями. Ими они поделились с представителями СМИ.

Как рассказали учителя, программа форума включала в себя четыре учебные сессии, встречи с ведущими российскими учеными-химиками и преподавателями-методистами. Так, открывал учебные сессии директор по информационным технологиям Сибирской генерирующей компании кандидат физико-математических наук Андрей Тихонравов с лекцией «Информационные технологии в нефтехимической отрасли». Стоит отметить, что информация, полученная педагогами во время лекций, круглых столов, была очень актуальной. Разбор задач химических олимпиад и вступительных экзаменов на химическом факультете МГУ, выявление и развитие талантливых школьников, образовательные ресурсы и технологии Интернета для преподавания химии – это лишь малая часть проработанных тем.

Стоит отметить, что Международный форум учителей химии – часть комплексной программы «ЕвроХима» по развитию химического образования и подготовке кадров для химической отрасли. На уровне средней школы формируются интерес детей к профессии химика и начальные знания предмета, поэтому «ЕвроХим» инвестирует в поддержку школ и подготовку учителей, в повышение качества химического образования в регионах. На средства компании в девяти регионах России, Литвы и Казахстана создана и оснащена средствами обучения и расход-ными материалами сеть из 34 школьных классов – лабораторий по химии, естественным наукам и экологии. Эти «ЕвроХим»-классы являются трамплином для поступления выпускников в лучшие вузы России. «ЕвроХим» инвестирует в обучение талантливых молодых химиков, которые в дальнейшем придут в промышленность и науку.

Не исключение и Невинномысск, в котором расположено одно из предприятий «ЕвроХима» – АО «Невинномысский Азот». Здесь не первый год в лицее № 6, школах № 1 и 15 работают упомянутые выше «ЕвроХим»-классы. Как рассказали преподаватели классов-лабораторий В.Б. Кубышева, Г.Н. Перепелина и Л.Н. Сгиблова, появление передовых учебных аудиторий резко повысило интерес учащихся к химии. Что неудивительно. Перед открытием во всех классах сделали ремонт. Они оборудованы специальной мебелью и рабочими столами, лабораторной посудой, реактивами. Интерактивная доска, мощные компьютеры с медиапроекторами, электронная таблица Менделеева – есть все возможности для проведения качественного образовательного процесса. Предусмотрено все, даже пол изготовлен из керамики, устойчивой к кислотам и щелочам!

– Онлайн-трансляции, интер-активные уроки, проведение научных исследований – все это доступно нашим ученикам, – говорит Галина Перепелина. – Отсюда и повышенный интерес ребят, обучающихся в классах-лабораториях, к выбору при поступлении в вузы химических специальностей. Ну а теперь, когда мы получили на Международном форуме учителей химии новые знания и, что немаловажно, комплекты учебной и методической литературы, наша работа, уверена, будет еще эффективнее.

От себя добавим, в планах «ЕвроХима» – развитие упомянутой выше системы комплексной программы по развитию химического образования и подготовке кадров для химической отрасли. Так, работа на базе классов-лабораторий будет строиться по трем направлениям. Первое – непосредственно учебный процесс. Второе – подготовка учащихся к олимпиадам, проводимым ведущими техническими вузами страны. И третье – проведение школьниками проектных, научных изысканий, что позволит приблизить теорию к практике.

В заключение не будет лишним напомнить, что «ЕвроХим» является одним из лидеров корпоративной социальной ответственности в России. В 2015 году в развитие российских регионов присутствия, социальные и благотворительные проекты в России компания вложила 659,8 миллиона рублей. Поддержка образования, химической науки (а химию, кстати, по праву называют «царицей наук»), подготовка инженерных кадров для экономики также имеют выраженную социальную направленность.

http://www.stapravda.ru/20161028/mgu_i_evrokhim_proveli_mezhdunarodnyy_forum_uchiteley_khimii_v_m_97555.html