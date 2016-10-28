Банки нашли способ игнорировать «период охлаждения» при страховании клиентов

Коллективная страховка / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

ЗАКОНный интерес

Довольно широко в прессе обсуждается недавнее нововведение, вроде как избавившее россиян от «страховой кабалы».

Введение так называемого «периода охлаждения» стало ответной реакцией властей на поток жалоб, связанных с настойчивым навязыванием людям всевозможных страховок. Вспомним, как сложно было (да и сегодня нелегко) оформить полис ОСАГО, не заплатив в довесок за страхование жилья, здоровья или жизни. Собственно, во многом для разрешения именно этого клубка проблем Центробанк дал россиянам право без лишних хлопот отказаться от навязанной услуги. Остроту вопроса снять удалось – активность страховых компаний в навязывании дополнительных услуг получилось убавить, считает постоянный эксперт рубрики Роман Савичев, возглавляющий «Юридическое агентство «СРВ» (компания занимает ряд лидерских позиций в авторитетном рейтинге «Право.ru-300»). Хотя, по мнению эксперта, указание Центробанка, обязывающее возвращать клиентам по их требованию деньги за ненужные страховки, к сожалению, не лишено прорех. Страховые компании и банки нашли способы в некоторых случаях оставлять финансы у себя.

– Конечно, прошло лишь несколько месяцев, и оценивать в полной мере эффективность совершенно новой для потребителей возможности пока преждевременно. Однако официальная статистика свидетельствует, что многие уже воспользовались правом отказа.

Напомню, новые принципы регулирования на страховом рынке начали действовать с 1 июня. «Период охлаждения» подразумевает срок в пять дней, в течение которых граждане могут передумать и расторгнуть договор со страховщиком. Причем у клиента есть право отказаться практически от любого вида добровольного страхования. На возврат всей заплаченной суммы могут рассчитывать те, у кого договор в эти пять дней еще не успел вступить в силу. Если же он начал действие, то страховщик может оставить себе небольшую часть страховой премии. Конечно, если за пять дней не произошел страховой случай, – поясняет Р. Савичев. – С даты получения страховщиком письменного заявления клиента договор добровольного страхования прекращает свое действие, на возврат средств отводится десять дней.

На первый взгляд, все просто. Но, как ни печально, далеко не во всех случаях удастся вернуть деньги. В частности, довольно изобретательными оказались российские банки. Ведь, как известно, на конечные ставки по кредитам значительно влияет наличие страховки, а в некоторых случаях (автокредит и ипотека) это даже обязательное условие получения займа. И чтобы клиент не смог отказаться от страхования приобретаемого имущества, а банки имели больше гарантий и минимизировали свои риски, они стали предлагать ему присоединиться к договору коллективного страхования.

Как работает схема? Указание ЦБ по «периоду охлаждения» регулирует лишь отношения страховщиков с физлицами. А в данном случае банк сам заключает договор со страховой компанией, таким образом приобретая страховую защиту, например, от утраты трудоспособности, потери источника доходов, мошеннических действий со стороны третьих лиц и т. д. на весь портфель своих заемщиков. А они, получая кредит или оформляя кредитную карту, к этому договору лишь присоединяются. Причем люди не всегда бывают предупреждены об этом. С отказом от страховки в данном случае вполне предсказуемо возникают трудности. Ведь по договору коллективного страхования страхователем является банк, а его клиент – просто застрахованное лицо, причем согласившееся на такую схему вроде как добровольно. И этой юридической лазейкой банки уже свободно пользуются.

Потому при оформлении банковского займа смотрите, предусматривают ли условия выдачи кредита право требовать исключения из списка застрахованных. Тогда можно рассчитывать на возврат денег. А вот если такое право нигде в документах не прописано, страховщик будет сугубо в индивидуальном порядке решать, как с вами поступить при отказе. И здесь нет никаких гарантий.

Но, к слову, отказ от страховки, даже если его легко оформить, может обернуться повышением ставки по банковскому кредиту. Если клиент уже после выдачи кредита отказался от договора страхования, то банк имеет право принять решение об увеличении размера процентной ставки до базового уровня – проще говоря, убрать все дисконты. Либо потребовать досрочного расторжения кредитного договора и возврата всей оставшейся суммы кредита.

Да и в целом нужно при-учить себя внимательно относиться к оформлению любых документов. Так, страховщики, рассчитывая на спешку и рассеянность клиентов, порой используют совершенно «топорные» методы, для того чтобы снизить собственные риски. Потому, прежде чем поставить подпись, обязательно посмотрите на дату составления договора страхования. Ведь если он будет составлен задним числом, то «период охлаждения» либо существенно сократится, либо вообще нивелируется.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161028/banki_nashli_sposob_ignorirovat_period_okhlazhdeniya_pri_strakho_97560.html