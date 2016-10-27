Выездное заседание комитетов Совета Федерации проходит в Кисловодске

27 октября в Кисловодске проходит совместное выездное заседание комитетов Совета Федерации по социальной политике, по бюджету и финансовым рынкам, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Комплексное развитие города-курорта Кисловодска».

Согласно повестке дня помимо обсуждения выполнения поручения Президента Российской Федерации по комплексному развитию города-курорта Кисловодска, сенаторы рассматривают особенности системы налогообложения на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, проект федерального закона о введении курортного сбора, стимулы по внедрению экологически чистых видов транспорта на территориях городов-курортов, введение в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства.

Участники заседания осмотрят социальные и культурные объекты Кисловодска.

http://www.stapravda.ru/20161027/vyezdnoe_zasedanie_komitetov_soveta_federatsii_prokhodit_v_kislo_97538.html