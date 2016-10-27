Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
27 октября 2016 г.

Выездное заседание комитетов Совета Федерации проходит в Кисловодске

27 октября в Кисловодске проходит совместное выездное заседание комитетов Совета Федерации по социальной политике, по бюджету и финансовым рынкам, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Комплексное развитие города-курорта Кисловодска».

Согласно повестке дня помимо обсуждения выполнения поручения Президента Российской Федерации по комплексному развитию города-курорта Кисловодска, сенаторы рассматривают особенности системы налогообложения на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, проект федерального закона о введении курортного сбора, стимулы по внедрению экологически чистых видов транспорта на территориях городов-курортов, введение в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства.

Участники заседания осмотрят социальные и культурные объекты Кисловодска.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161027/vyezdnoe_zasedanie_komitetov_soveta_federatsii_prokhodit_v_kislo_97538.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Экономика
Минимущество Ставрополья организовало антикоррупционный опрос
Ставропольцы стали участниками бизнес-миссии в Италии
Россельхозбанк наращивает объёмы кредитования АПК Ставрополья
«Ростелеком» предоставил полный комплекс ТК услуг жителям ЖК «Шоколад» в Ставрополе
Выездное заседание комитетов Совета Федерации проходит в Кисловодске
Власти
В Москве проходит конференция по развитию моногородов
Игорь Серов избран главой города Михайловска вместо Михаила Миненкова
Найдут ли муниципальные власти Ставрополья поддержку в федеральном парламенте?
Как наладить общественный контроль за капремонтом – обсудили в Пятигорске
Праздник молодого вина – «измученному нарзаном» Кисловодску
Кисловодск
Фотовыставка «Дикий подводный мир» представлена в кисловодском музее «Крепость»
В Кисловодске обсудили будущее кинотеатра «Россия»
На реконструкцию Кисловодского цирка затратят около 200 миллионов рублей
Хор Валаамского монастыря дал благотворительные концерты на Кавминводах
Проект «Музыка – свобода от рака» стартовал в кисловодском курзале филармонии

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!