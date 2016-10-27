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27 октября 2016 г.

На обледенелой трассе «Кавказ» УАЗ столкнулся с «Приорой», водители в больнице

Ранним утром 26 октября на трассе «Кавказ» недалеко от хутора Перевального Минераловодского городского округа на покрытой гололедом трассе лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и УАЗ, в результате оба автомобиля загорелись. На помощь пострадавшим приехали специалисты двух пожарных частей. Водителей обоих машин и одного пассажира в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В этот же день в Петровском районе края на перекрестке у села Николина Балка автомобиль ВАЗ-2107 на полном ходу врезался в выезжающий на трассу с второстепенной дороги КамАЗ. Все три пассажира отечественной легковушки получили многочисленные травмы и госпитализированы, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161027/na_obledeneloy_trasse_kavkaz_uaz_stolknulsya_s_prioroy_voditeli__97566.html
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