Внутридомовое газовое оборудование требует повышенных мер безопасности

С приходом холодов традиционно в зону риска попадают жители домов без центрального отопления. ГКУ «ПАСС СК» приводит данные, что с начала года от угарного газа погибли 16 человек, 20 получили отравление. Как правило, к трагедии приводит пренебрежение правилами пожарной безопасности при использовании внутридомового газового оборудования или печного отопления.

В министерстве ЖКХ Ставрополья напоминают, что тем, кто обогревает свое жилье с помощью печей или газового оборудования, должны выполнять всего несколько несложных правил. Прежде всего необходимо регулярно приглашать специалистов газовых служб для проверки газового оборудования, приточной и вытяжной вентиляции. Перед началом эксплуатации нужно проверять печную кладку на наличие трещин, и, в случае необходимости, произвести ремонт, так как газ может поступить в жилое помещение через них. Работу каминов и печей желательно завершать не менее, чем за 2 часа до сна. А регулярная вентиляция обеспечит приток свежего воздуха в помещение и предотвратит накопление опасных испарений.

Кроме этого, не стоит забывать про гаражи, где имеется газобаллонное оборудование. Автолюбители должны помнить: нельзя работать в гараже с включенным двигателем.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161026/vnutridomovoe_gazovoe_oborudovanie_trebuet_povyshennykh_mer_bezo_97508.html