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26 октября 2016 г.

В Ставрополе изучают основы методики работы с казачьим фольклорным коллективом

Творческая лаборатория «Основы методики работы с казачьим фольклорным коллективом»

В целях стимулирования деятельности и развития казачьих фольклорных коллективов Министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом народного творчества, министерство культуры Ставропольского края совместно с краевым Домом народного творчества проводят творческую лабораторию «Основы методики работы с казачьим фольклорным коллективом». В ней принимают участие руководители казачьих коллективов из республик Крым, Дагестан, Калмыкия, Башкирия, Адыгея, Ростовской, Смоленской, Волгоградской областей, Краснодарского, Ставропольского краев. В программе цикл учебно-практических мероприятий, обмен опытом, выявление перспективных направлений деятельности казачьих фольклорных ансамблей. Особенности певческого стиля терских казаков представляет Владимир Кузнецов, руководитель народного ансамбля традиционного распева «Вся Русь» (г. Ставрополь). Занятия по региональным аспектам народной хореографии, основам владения казачьей шашкой и ее сценического применения проводит Степан Нестеров, руководитель молодежного фольклорного ансамбля (г. Москва). А Владимир Капаев, руководитель Государственного ансамбля казачьей песни «Криница» (г. Краснодар) приглашает коллег на мастер-класс. Для гостей из других регионов намечены экскурсия в Ставропольский музей-заповедник имени Г. Прозрителева и Г. Праве, знакомство с творческим объединением художников «Третий берег», посещение выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Ставрополья.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161026/v_stavropole_izuchayut_osnovy_metodiki_raboty_s_kazachim_folklor_97518.html
Фотография к статье В Ставрополе изучают основы методики работы с казачьим фольклорным коллективом
Творческая лаборатория «Основы методики работы с казачьим фольклорным коллективом»
Творческая лаборатория «Основы методики работы с казачьим фольклорным коллективом»
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