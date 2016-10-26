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26 октября 2016 г.

На Ставрополье внедрили систему входа инвесторов по принципу «одного окна»

В Изобильненском районе прошла выездная коллегия министерства экономического развития СК.

Для повышения инвестиционной привлекательности региона на Ставрополье запущена система, обеспечивающая вход инвесторов по принципу «одного окна». Для этого в работу корпорации развития края, минэкономразвития и отраслевых органов исполнительной власти внедрена информационная система «Битрикс 24». Инновационный формат такого взаимодействия с инвесторами как раз и обсуждался на заседании коллегии, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития. В частности, была проанализирована реализация госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». К системе уже подключены все отраслевые органы исполнительной власти края. Она позволяет аккумулировать информацию обо всех инвестиционных проектах региона в одном месте, детализировать данные о каждом из них.

Как прозвучало на встрече, для реализации мероприятий в сфере малого бизнеса и государственно-частного партнерства прогнозируется привлечение около 70 процентов внебюджетных средств. По данным минэкономразвития, Ставрополье по этому направлению в нынешнем году заметно выросло в рейтинге российских регионов, прибавив 22 позиции. Сфера инноваций Ставрополья также стала одной из тем заседания. Ведется активная работа по формированию современной инновационной инфраструктуры и технологической культуры. Региональный инжиниринговый центр оказывает помощь в решении проблем, возникающих при необходимости организации собственных научно-прикладных изысканий, требующих дорогостоящих вложений и компетенций.

Один из самых значимых проектов, реализуемых минэкономразвития края, который можно отнести к современной инфраструктуре «одного окна», – это многофункциональные центры «Мои документы». Сегодня в МФЦ Ставрополья оказывается 253 вида государственных и муниципальных услуг. Наш регион вошел в список лидеров по количеству оказанных услуг бизнесу в общероссийском рейтинге. Недавно открыты МФЦ для бизнеса в Ставрополе, Михайловске и Пятигорске, где предприниматели могут получить более ста их видов. По прогнозам ведомства, планируется также внедрение новых услуг в этом направлении.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20161026/na_stavropole_vnedrili_sistemu_vkhoda_investorov_po_printsipu_od_97523.html
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