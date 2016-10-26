Фотовыставка «Дикий подводный мир» представлена в кисловодском музее «Крепость»
Государственный Дарвиновский музей, Русское Географическое общество и Московский открытый фотоклуб представили в кисловодском музее «Крепость» экспозицию подводных фотографий «Дикий подводный мир», сделанных в разных морях, океанах и озерах нашей планеты. Среди 60 авторов снимков есть лауреаты престижных международных конкурсов подводной фотографии.
http://www.stapravda.ru/20161026/fotovystavka_dikiy_podvodnyy_mir_predstavlena_v_kislovodskom_muz_97527.html
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