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26 октября 2016 г.

Фотовыставка «Дикий подводный мир» представлена в кисловодском музее «Крепость»

Государственный Дарвиновский музей, Русское Географическое общество и Московский открытый фотоклуб представили в кисловодском музее «Крепость» экспозицию подводных фотографий «Дикий подводный мир», сделанных в разных морях, океанах и озерах нашей планеты. Среди 60 авторов снимков есть лауреаты престижных международных конкурсов подводной фотографии.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161026/fotovystavka_dikiy_podvodnyy_mir_predstavlena_v_kislovodskom_muz_97527.html
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