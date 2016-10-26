Двадцать президентов живут в Шпаковском районе

Во всех общеобразовательных учреждениях Шпаковского района прошли выборы президентов ученического самоуправления. В итоге, в двенадцати школах назначены новые главы, а в восьми президенты оставлены на второй срок и продолжают работу. В торжественной обстановке выбранных лидеров поздравили представители районной власти. Далее двадцать президентов получили удостоверения, произнесли торжественную клятву.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161026/dvadtsat_prezidentov_zhivut_v_shpakovskom_rayone_97511.html