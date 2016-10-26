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26 октября 2016 г.

Двадцать президентов живут в Шпаковском районе

Двадцать президентов живут в Шпаковском районе

Во всех общеобразовательных учреждениях Шпаковского района прошли выборы президентов ученического самоуправления. В итоге, в двенадцати школах назначены новые главы, а в восьми президенты оставлены на второй срок и продолжают работу. В торжественной обстановке выбранных лидеров поздравили представители районной власти. Далее двадцать президентов получили удостоверения, произнесли торжественную клятву.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161026/dvadtsat_prezidentov_zhivut_v_shpakovskom_rayone_97511.html
Фотография к статье Двадцать президентов живут в Шпаковском районе
Двадцать президентов живут в Шпаковском районе
Двадцать президентов живут в Шпаковском районе
Фото: Александр Лысенко
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