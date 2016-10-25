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25 октября 2016 г.
Архиерейский совет / «Ставропольская правда» от 25 октября 2016 г.

Вопросы деятельности семинарии обсудили на заседании Архиерейского совета Ставропольской митрополии

В Ставрополе состоялось очередное заседание Архиерейского совета Ставропольской митрополии, которое проводится не менее двух раз в год. В нем приняли участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл — председатель Архиерейского совета, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Были приглашены секретарь ученого совета Ставропольской духовной семинарии священник Евгений Шишкин и руководитель финансово-экономического отдела Ставропольской и Невинномысской епархии Валентина Шелудченко. Обсуждались вопросы деятельности семинарии, проведения парламентской встречи в рамках

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161025/voprosy_deyatelnosti_seminarii_obsudili_na_zasedanii_arkhiereysk_97453.html
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