Вопросы деятельности семинарии обсудили на заседании Архиерейского совета Ставропольской митрополии

Архиерейский совет / «Ставропольская правда» от 25 октября 2016 г.

В Ставрополе состоялось очередное заседание Архиерейского совета Ставропольской митрополии, которое проводится не менее двух раз в год. В нем приняли участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл — председатель Архиерейского совета, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Были приглашены секретарь ученого совета Ставропольской духовной семинарии священник Евгений Шишкин и руководитель финансово-экономического отдела Ставропольской и Невинномысской епархии Валентина Шелудченко. Обсуждались вопросы деятельности семинарии, проведения парламентской встречи в рамках

http://www.stapravda.ru/20161025/voprosy_deyatelnosti_seminarii_obsudili_na_zasedanii_arkhiereysk_97453.html