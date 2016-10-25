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25 октября 2016 г.
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Телефонный мошенник из Самарской области доставлен в Ставропольский край

Задержан подозреваемый в совершении мошенничества с использованием услуги «Мобильный банк». Вначале житель Самарской области сообщил ложную информацию жительнице Новоселицкого района по поводу блокирования ее банковской карты. Потом злоумышленник уговорил женщину выполнить несколько операций при помощи «Мобильного банка». В итоге со счета потерпевшей было списано почти 15 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого установлена. Сотрудники уголовного розыска выехали в Самарскую область, где злоумышленник был задержан и доставлен на Ставрополье. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161025/telefonnyy_moshennik_iz_samarskoy_oblasti_dostavlen_v_stavropols_97456.html
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