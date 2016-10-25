«Ростелеком» поддержал соревнования по мотоциклетному кантри-кроссу в Ставропольском крае

23 октября в «Экстрим-парке» села Пелагиада Шпаковского района прошёл второй этап Открытого лично-командного Кубка Ставропольского края по мотоциклетному кантри-кроссу. Организаторами мероприятия выступила Федерация мотоциклетного спорта края и Эндуро клуб Ставрополь, генеральным партнёром – «Ростелеком».

В соревнованиях приняли участие 55 гонщиков, представляющих следующие команды: г.Ставрополь «Эндуро клуб Ставрополь» и «Ставропольавтомотоспорт», г.Светлоград, г.Пятигорск и г.Минеральные Воды объединились в одну – «Первая сборная КМВ», г.Прохладный, п.Псебай. Заезды были разделены на командный зачёт и по классам: «Лайт», «Мастер» и «Open» ( «Хард»). Спортивный праздник продолжался угощениями и развлечениями для посетителей «Экстрим-парка».

«Ростелеком» предоставил организаторам возможность с помощью звукоусилительной аппаратуры обеспечить музыкальное сопровождение и комментирование происходящего на территории проведения мероприятия. Кроме этого, каждый желающий мог проконсультироваться у специалистов компании по действующим акциям, узнать об услугах и подать заявку на подключение, а также выиграть приставку «Интерактивное ТВ 2.0», которую можно носить с собой, и смотреть любимое телевидение с набором интерактивных опций в любом месте, где есть Интернет.

Полина Чумакова, заместитель директора Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» традиционно поддерживает культурно-массовые мероприятия и городские праздники, а также спортивные проекты. Мы стремимся предоставить возможность жителям нашего края подробнее ознакомиться с услугами компании в удобном для них формате, сделав общение с «Ростелекомом» ещё комфортнее. Подав заявку на подключение или уточнив интересующие вопросы, прямо на празднике, наши абоненты и будущие клиенты экономят своё личное время, что очень важно в современном ритме жизни».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161025/rostelekom_podderzhal_sorevnovaniya_po_mototsikletnomu_kantrikro_97466.html