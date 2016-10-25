Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
25 октября 2016 г.

Мошенница под видом соцработника обокрала пенсионерку на 442 тысячи рублей

В Невинномысске в дверь к 76-летней пенсионерке постучалась женщина. Представилась соцработником, свой визит объяснила необходимостью выплаты хозяйке денежной компенсции по инвалидности. Но никаких денег бабушка не увидела. Более того, стоило старушке на пару минут отлучиться из комнаты, как опытная мошенница нашла и украла припрятанные в укромном месте 442 тысячи рублей.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемой в совершении преступления. Ну а представители отдела МВД России по Невинномысску обратились к жителям города Невинномысска с просьбой быть бдительными и не доверять незнакомцам. Стражи порядка дали конкретный совет: если к вам пришли представители какого-либо фонда, фирмы, поинтересуйтесь, где они расположены, спросите их телефоны. Не стесняйтесь также проверить документы визитеров, перезвоните в организацию, откуда к вам прибыли незваные гости и уточните, действительно ли ее работники пришли к вам.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161025/moshennitsa_pod_vidom_sotsrabotnika_obokrala_pensionerku_na_442__97481.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Происшествия
Мошенница под видом соцработника обокрала пенсионерку на 442 тысячи рублей
В Ставрополе рабочий сорвался с лестницы с высоты второго этажа
Жительница Невинномысска из ненависти сожгла дверь квартиры своей знакомой
В Левокумском районе в загоревшемся доме погибла 88-летняя пенсионерка
Телефонный мошенник из Самарской области доставлен в Ставропольский край
Невинномысск
Жительницу Невинномысска судят за фиктивную регистрацию иностранцев
Юные дзюдоисты Невинномысска – лучшие в России
Найдут ли муниципальные власти Ставрополья поддержку в федеральном парламенте?
Коллекционировать можно все, даже вокзалы!
В Невинномысске и Андроповском районе полицейские рассказали об электронных госуслугах

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!