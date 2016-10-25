Мошенница под видом соцработника обокрала пенсионерку на 442 тысячи рублей

В Невинномысске в дверь к 76-летней пенсионерке постучалась женщина. Представилась соцработником, свой визит объяснила необходимостью выплаты хозяйке денежной компенсции по инвалидности. Но никаких денег бабушка не увидела. Более того, стоило старушке на пару минут отлучиться из комнаты, как опытная мошенница нашла и украла припрятанные в укромном месте 442 тысячи рублей.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемой в совершении преступления. Ну а представители отдела МВД России по Невинномысску обратились к жителям города Невинномысска с просьбой быть бдительными и не доверять незнакомцам. Стражи порядка дали конкретный совет: если к вам пришли представители какого-либо фонда, фирмы, поинтересуйтесь, где они расположены, спросите их телефоны. Не стесняйтесь также проверить документы визитеров, перезвоните в организацию, откуда к вам прибыли незваные гости и уточните, действительно ли ее работники пришли к вам.

http://www.stapravda.ru/20161025/moshennitsa_pod_vidom_sotsrabotnika_obokrala_pensionerku_na_442__97481.html