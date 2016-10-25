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25 октября 2016 г.

Хор Валаамского монастыря покорил ставропольскую публику

В Ставропольской краевой филармонии выступил прославленный хор Валаамского монастыря. Этот уникальный проект реализуется в рамках духовно-просветительского тура «Свет Валаама», который в течение двух лет проходит в разных городах России.

Концерт собрал непросто полный зал — люди, которым не хватило сидячих мест, стояли в проходах, и были рады присутствовать на таком уникальном событии. Словами сложно описать, какой восторг у ставропольцев вызвало выступление коллектива. Прозвучали старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни, посвященные войне. После каждого номера гостей звучали громкие аплодисменты и крики «браво».

Это удивительный коллектив состоит из высокопрофессиональных солистов – выпускников Хорового училища при Государственной академической капелле им. М. И. Глинки и Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, дипломированных дирижеров и вокалистов, ведущих певцов вокальных, хоровых коллективов и музыкальных театров.

Братский монашеский хор Валаамской обители, который существует около 25 лет, не покидает стен родного монастыря, именно поэтому в концертный тур «Свет Валаама» были отправлены светские музыканты. В Ставропольском крае хор будет выступать в течение двух месяцев. Вход на все концерты свободный.

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161025/khor_valaamskogo_monastyrya_pokoril_stavropolskuyu_publiku_97463.html
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