Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
21 октября 2016 г.

Хор Валаамского монастыря впервые выступит в городах Ставропольского края

Хор Валаамского монастыря впервые выступит на Ставрополье

Впервые в Ставропольском крае выступит хор Валаамского монастыря. Он позволит зрителям соприкоснуться с певческой традицией России. Этот уникальный проект реализуется в рамках духовно-просветительского концертного тура «Свет Валаама», который в течение двух лет проходит в разных городах.

В составе хора – профессиональные музыканты из Санкт-Петербурга, выпускники Хорового училища при Государственной академической капелле им. М. И. Глинки и Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, дипломированные дирижеры и вокалисты, ведущие певцы вокальных, хоровых коллективов и музыкальных театров Санкт-Петербурга.

В программе «Свет Валаама» прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка (Глинка, Рахманинов, Чесноков, Бордак), лирические и патриотические песни Первой Мировой и Великой Отечественной воин (Соловьёв-Седой, Дыховичный, Мигуля), стихи поэтов «Серебряного века» и современных авторов.

В Ставропольском крае хор будет выступать в течение двух месяцев. Первый концерт состоится уже 23 октября в Ставрополе, затем в Невинномысске, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках.

23 октября в 15.00 – г. Ставрополь, Ставропольская государственная филармония, концертный зал (просп.К.Маркса, 61);

24 октября в 16.00 – г. Невинномысск, Культурно-Досуговый Центр «РОДИНА» (ул. Ленина, 85-А);

25 октября в 16.00 – г. Кисловодск, Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова, зал им. Сафонова (ул. К. Маркса, 3-а);

26 октября в 19.00 – г. Пятигорск, Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова, Лермонтовская галерея, парк «Цветник» (пр. Кирова, 21-а;

12 ноября в 12.00 – г. Ессентуки, Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова, концертный зал имени Ф. Шаляпина (ул. Кисловодская, 2).

Вход на концерты свободный.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161021/khor_valaamskogo_monastyrya_vpervye_vystupit_v_gorodakh_stavropo_97421.html
Фотография к статье Хор Валаамского монастыря впервые выступит в городах Ставропольского края
Хор Валаамского монастыря впервые выступит на Ставрополье
Хор Валаамского монастыря впервые выступит на Ставрополье
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Культура
Хор Валаамского монастыря впервые выступит в городах Ставропольского края
Коллекционировать можно все, даже вокзалы!
Проект «Музыка – свобода от рака» стартовал в кисловодском курзале филармонии
Светлана Светличная и Николай Бурляев встретились с поклонниками в Ставрополе
Выставка о генерал-майоре инженерно-технической службы Георгии Шубникове открыта в Ессентуках
Ставропольский край
Неделя борьбы с инсультом проводится на Ставрополье с 22 октября
На Ставрополье переселенцы получают финансовую поддержку
Ставрополье наградили за особый вклад в развитие инициативного бюджетирования
Депутаты готовят корректировки в бюджет Ставропольского края
Председатель ставропольского крайизбиркома Евгений Демьянов подвел итоги выборной кампании
Ставрополь
Семинар для IT-специалистов пройдет в Ставропольском колледже связи
Наркодилер с 10 тысячами доз синтетического наркотика задержан в Ставрополе
Велопробегом «Я люблю Ставрополь» завершили сезон любители экологического транспорта
Ставропольские студенты узнали о преимуществах электронного сервиса «Госуслуги»
Министерство ЖКХ Ставрополья провело предварительный отбор подрядчиков для выполнения капремонта жилого фонда

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!