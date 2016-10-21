Хор Валаамского монастыря впервые выступит в городах Ставропольского края

Впервые в Ставропольском крае выступит хор Валаамского монастыря. Он позволит зрителям соприкоснуться с певческой традицией России. Этот уникальный проект реализуется в рамках духовно-просветительского концертного тура «Свет Валаама», который в течение двух лет проходит в разных городах.

В составе хора – профессиональные музыканты из Санкт-Петербурга, выпускники Хорового училища при Государственной академической капелле им. М. И. Глинки и Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, дипломированные дирижеры и вокалисты, ведущие певцы вокальных, хоровых коллективов и музыкальных театров Санкт-Петербурга.

В программе «Свет Валаама» прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка (Глинка, Рахманинов, Чесноков, Бордак), лирические и патриотические песни Первой Мировой и Великой Отечественной воин (Соловьёв-Седой, Дыховичный, Мигуля), стихи поэтов «Серебряного века» и современных авторов.

В Ставропольском крае хор будет выступать в течение двух месяцев. Первый концерт состоится уже 23 октября в Ставрополе, затем в Невинномысске, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках.

23 октября в 15.00 – г. Ставрополь, Ставропольская государственная филармония, концертный зал (просп.К.Маркса, 61);

24 октября в 16.00 – г. Невинномысск, Культурно-Досуговый Центр «РОДИНА» (ул. Ленина, 85-А);

25 октября в 16.00 – г. Кисловодск, Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова, зал им. Сафонова (ул. К. Маркса, 3-а);

26 октября в 19.00 – г. Пятигорск, Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова, Лермонтовская галерея, парк «Цветник» (пр. Кирова, 21-а;

12 ноября в 12.00 – г. Ессентуки, Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова, концертный зал имени Ф. Шаляпина (ул. Кисловодская, 2).

Вход на концерты свободный.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161021/khor_valaamskogo_monastyrya_vpervye_vystupit_v_gorodakh_stavropo_97421.html