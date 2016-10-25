Губернатор В. Владимиров встретился с бизнесменами Ставрополья

В Торгово-промышленной палате края прошла встреча главы региона Владимира Владимирова с представителями малого и среднего бизнеса Ставрополья. В мероприятии приняли участие свыше 70 предпринимателей из городов и районов края, сообщает пресс-служба губернатора. На встрече также присутствовали президент ТПП края Борис Оболенец и временно исполняющий обязанности уполномоченного по правам предпринимателей в СК Кирилл Кузьмин.

– Ставрополье, как и все регионы России, находятся в непростой экономической ситуации. Вы, каждый на своем месте, справляетесь с этими трудностями, работаете, создаете будущее для себя, своих коллективов, всего края. Сегодня я рассчитываю на конструктивный диалог, все озвученные вами проблемы и предложения будут «взяты на карандаш» и учтены при принятии решений на уровне краевой исполнительной власти, – сказал губернатор.

Бизнесмены задали главе края ряд вопросов, в том числе связанных с развитием городов Кавказских Минеральных Вод, применением тарифов на коммунальные ресурсы, налогами.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161025/gubernator_v_vladimirov_vstretilsya_s_biznesmenami_stavropolya_97496.html