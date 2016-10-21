Велопробегом «Я люблю Ставрополь» завершили сезон любители экологического транспорта

Спортклуб «Велоконтинент» при поддержке администрации города и ГИБДД провел велопробег «Я люблю Ставрополь», посвященный победе краевой столицы в конкурсе самых благоустроенных городов России. В сопровождении экипажа ДПС велосипедисты проехали по улицам Ленина и Лермонтова. Дальнейший их путь пролегал по тротуарам и велодорожкам Ставрополя к крупнейшему археологическому памятнику Предкавказья, музею-заповеднику «Татарское городище».

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161021/veloprobegom_ya_lyublyu_stavropol_zavershili_sezon_lyubiteli_eko_97408.html