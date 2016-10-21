Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
21 октября 2016 г.

Велопробегом «Я люблю Ставрополь» завершили сезон любители экологического транспорта

Спортклуб «Велоконтинент» при поддержке администрации города и ГИБДД провел велопробег «Я люблю Ставрополь», посвященный победе краевой столицы в конкурсе самых благоустроенных городов России. В сопровождении экипажа ДПС велосипедисты проехали по улицам Ленина и Лермонтова. Дальнейший их путь пролегал по тротуарам и велодорожкам Ставрополя к крупнейшему археологическому памятнику Предкавказья, музею-заповеднику «Татарское городище».

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/veloprobegom_ya_lyublyu_stavropol_zavershili_sezon_lyubiteli_eko_97408.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Ставрополь
Велопробегом «Я люблю Ставрополь» завершили сезон любители экологического транспорта
Ставропольские студенты узнали о преимуществах электронного сервиса «Госуслуги»
Светлана Светличная и Николай Бурляев встретились с поклонниками в Ставрополе
Министерство ЖКХ Ставрополья провело предварительный отбор подрядчиков для выполнения капремонта жилого фонда
Ставропольские депутаты работают над изменением закона о безопасности легкового такси
Спорт
Счастливчики из «Lucky Jam»: шесть лет танцуем!
Краевую спартакиаду инвалидов выиграли спортсмены из Георгиевска и Степновского района
В Пятигорске прошли первенства Ставропольского края по самбо и боевому самбо
Ставропольчанка Екатерина Томашевская в Крыму выиграла 11 золотых наград чемпионата ЮФО/СКФО по плаванию
Ессентукский богатырь Илья Колосов завоевал «бронзу» ЧМ по тяжелой атлетике среди ветеранов
Общество
На Ставрополье переселенцы получают финансовую поддержку
В Кисловодске проходит праздник молодого вина
В Ставропольском крае отметили Международный день сельских женщин
Студенты СКФУ приняли участие в акции «Год до фестиваля»
Выставка о генерал-майоре инженерно-технической службы Георгии Шубникове открыта в Ессентуках

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!