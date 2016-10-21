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21 октября 2016 г.

В Пятигорске двое наркоманов совершили двойное убийство

В Пятигорске раскрыто убийство двух мужчин, тела которых обнаружены на одной из улиц города, возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, к преступлению причастны два молодых жителя города-курорта. В ходе употребления наркотических средств они нанесли потерпевшим многочисленные ножевые ранения, от которых мужчины скончались на месте. Подозреваемые задержаны, расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161021/v_pyatigorske_dvoe_narkomanov_sovershili_dvoynoe_ubiystvo_97410.html
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