В Пятигорске двое наркоманов совершили двойное убийство

В Пятигорске раскрыто убийство двух мужчин, тела которых обнаружены на одной из улиц города, возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, к преступлению причастны два молодых жителя города-курорта. В ходе употребления наркотических средств они нанесли потерпевшим многочисленные ножевые ранения, от которых мужчины скончались на месте. Подозреваемые задержаны, расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161021/v_pyatigorske_dvoe_narkomanov_sovershili_dvoynoe_ubiystvo_97410.html