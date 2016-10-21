Определены представители от Ставрополья в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

Четверка лучших / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Ставропольская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подвела итоги регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и определила, кто будет представлять край на федеральном уровне. Это ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ГКУ «Детский дом № 20 «Надежда» из Кочубеевского района, ГБУСО «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» и АО СП «Новотроицкое» из Изобильненского района. За последние пять лет в конкурсе такого уровня приняло участие более 1500 организаций из 60 регионов РФ, в том числе 33 от Ставрополья. Представители нашего края практически ежегодно занимают призовые места.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161021/opredeleny_predstaviteli_ot_stavropolya_v_konkurse_rossiyskaya_o_97407.html