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Определены представители от Ставрополья в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

Ставропольская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подвела итоги регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и определила, кто будет представлять край на федеральном уровне. Это ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ГКУ «Детский дом № 20 «Надежда» из Кочубеевского района, ГБУСО «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» и АО СП «Новотроицкое» из Изобильненского района. За последние пять лет в конкурсе такого уровня приняло участие более 1500 организаций из 60 регионов РФ, в том числе 33 от Ставрополья. Представители нашего края практически ежегодно занимают призовые места.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/opredeleny_predstaviteli_ot_stavropolya_v_konkurse_rossiyskaya_o_97407.html
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