Всеволоду Мураховскому к его 90-летию вручена медаль «Герой труда Ставрополья»

20 октября исполнилось 90 лет известному отечественному государственному деятелю – участнику Великой Отечественной войны Всеволоду Мураховскому.

В 1980-х годах он работал на ведущих постах в системе государственного управления нашей страны – являлся первым заместителем председателя Совета министров СССР, председателем Государственного агропромышленного комплекса СССР. Со Ставропольским краем связано 35 лет его трудовой биографии. В 1960-х Всеволод Мураховский возглавлял город Кисловодск, а в начале следующего десятилетия – Ставрополь. В 1978-1985 годах он являлся руководителем края.

Он внес значительный вклад в развитие промышленности, сельскохозяйственного сектора и курортов Ставрополья.

В канун 90-летия знаменитого ставропольского управленца губернатор Владимир Владимиров подписал постановление о награждении его медалью «Герой труда Ставрополья». Глава края лично вручил награду юбиляру, проживающему сегодня в Москве. Он поздравил Всеволода Мураховского с торжественной датой, поблагодарив его за годы и силы, отданные родному региону, большой вклад в его развитие.

– Вы создали фундамент, на котором ваши последователи развивают край. Спасибо вам за труд, за все, что вы сделали, – сказал Владимир Владимиров.

– Для меня Ставропольский край – родина. Я и сегодня не теряю связи с ней: слежу за жизнью Ставрополья, радуюсь успехам, которых достигает край, сопереживаю его трудностям. В прошлом году я был в Кисловодске, Ставрополе и радовался тому, как развиваются родные для меня города. Я от души желаю ставропольцам новых успехов в будущем, – сказал Всеволод Мураховский.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161020/vsevolodu_murakhovskomu_k_ego_90letiyu_vruchena_medal_geroy_trud_97374.html