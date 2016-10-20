В Ставрополе прошла торжественная церемония закрытия VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». За пять дней своей работы он подарил жителям края незабываемое общение с мыслителями современности: выдающимися писателями, поэтами, литературными деятелями, известными актерами театра и кино.

В рамках форума прошли кинопоказы с участием Николая Бурляева, Светланы Светличной, Анны Захаровой, Александра Голобородько, была представлена ретроспектива анимационных фильмов лауреата премии «Оскар» Александра Петрова. В Ставропольском академическом театре драмы имени Лермонтова состоялся показ спектакля «Чемоданчик» по пьесе одного из гостей форума – известного писателя и главного редактора «Литературной газеты» Юрия Полякова. Да разве все перечислишь — за пят дней гости форума провели более двадцати разноформатных мероприятий!

Всегда есть сожаление, что такие встречи быстро закачиваются — эта мысль со сцены звучала не раз. Но ведущий торжественной церемонии президент форума, народный артист России Николай Бурляев заверил: работа в деле возражения и прославления культуры славянских народов будет продолжена. Он искренне поблагодарил всех, кто поддерживает «Золотого Витязя», в частности, своей грандиозностью и масштабностью форум обязан губернатору края Владимиру Владимирову, ПАО «Лукойл» и МЧС России.

Бурными аплодисментами зрители встречали на сцене большую делегацию участников форума: выдающегося русского писателя Виктор Лихоносов, писателя, поэта и драматурга Константина Скворцова, писателя заместителя главного редактора журнала «Наш современник» Александра Казинцева, классика детской и юношеской литературы автора исторических романов Владислава Бахревского, писателя сценариста Людмилу Лис, главного редактора журнала «Дон» Виктора Петрова и многих-многих других.

Атмосферу праздника со зрителями и участниками форума «Золотой витязь» разделил губернатор СК Владимир Владимиров.

– Жалко, что уважаемые интеллигентные, а главное, искренне любящие Россию люди, уезжают. Говорят, что посеешь, то и пожнешь. Я уверен, что сегодня вы сеете для нас благополучное будущее. От души благодарю участников «Золотого Витязя» за то, что делитесь с нами своим талантом, позволяете прикоснуться к высокому искусству, – отметил глава региона.

Потом началась самая важная часть – награждение победителей творческого конкурса литературного форума. В этом году отбор произведений проводился в семи номинациях: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов и работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии, а также дебютные произведения молодых литераторов. На конкурс поступило около 150 произведений разных жанров из регионов России, а также Украины, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Молдавии, Эстонии, Сербии, США, Греции и Казахстана. Лучшим были вручены золотые, серебряные и бронзовые статуэтки форума «Золотой Витязь», а также дипломы.

А начали с самой молодой номинации – литература по истории славянских народов. Статуэтки «Золотого Витязя» победителям вручила член жюри конкурса руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН доктор исторических наук Елена Гуськова. Сразу два сербских писателя были награждены статуэтками «Золотой Витязь». Это чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в России Славенко Терзич и профессор военный эксперт на Балканах генерал-подполковник Радован Радинович. Победители не скрывали своей радости.

– Я первый раз в Ставрополе, но чувствую себя здесь как дома. Получать награду большая честь не только для меня лично, но и для сербской науки и сербской культуры. В этой награде я вижу высший смысл славянской солидарности и славянской культуры, – отметил С.Терзич.

Искренний восторг и слова благодарности выразил и его земляк Радован Радинович. Он говорил о любви к России и о тяжелой судьбе своего народа.

– Безмерно рад стоять на этой сцене и получать награду на форуме с таким замечательным патриотическим названием, – поделился гость. – Эту награду я принимаю с любовью к русскому народу. Вместе с вами я приобщился к великой русской культуре, мировому наследию славянского братства. «Витязь» станет моей самой дорогой наградой, потому что получен в России. Моя родина сегодня почти разорвана, нацию настигла злая беда. Нас бомбили, уничтожали, обвиняли, лишали прав, изолировали. Нашим врагам удалось победить, потому что мы тогда были одни, но сегодня мы не одни — с нами Россия.

В столь душевной атмосфере прошло награждение и победителей в других номинациях. Приятно, что золотой диплом «Золотого Витязя» получила кисловодчанка Тамара Лобова за книги «Крик подстреленной птицы», «Письма под образами».

«Золотой Витязь» завершился, но в очередной раз доказал что культура во все времена оставалась мощным инструментом объединения народов.

http://www.stapravda.ru/20161020/zolotoy_vityaz_kultura__moschnyy_instrument_obedineniya_narodov_97370.html