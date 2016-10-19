Выписка из реестра прав на недвижимость полностью заменит «розовые» свидетельства

Отказ от «розовых» свидетельств / «Ставропольская правда» от 19 октября 2016 г.

ЗАКОНный интерес

Выдача свидетельств о государственной регистрации недвижимости прекращена с июля этого года. Отныне документ будет существовать только в электронном виде. Таково требование вступивших в силу поправок к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Теперь подтвердить свое право собственности можно будет, только получив выписку из Единого государственного реестра (ЕГРП).

Как же теперь будет осуществляться процедура государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью?

За разъяснениями мы обратились к нашему постоянному эксперту Роману Савичеву – генеральному директору ОАО «Юридическое агентство «СРВ», признанного одним из крупнейших в профессиональной среде по версии портала «Право.ру-300».

– Тревоги собственников жилья, вызванные отменой «розовых» свидетельств о государственной регистрации, имеют под собой исключительно психологическую почву, – считает Роман Савичев. – К этим гербовым бумагам с печатями все привыкли. Людей можно понять: долгие годы это был самый главный документ, который подтверждал право собственности на землю, квартиру или дом. Теперь его выдача прекращена, а еще через полгода принимать свидетельства перестанут в органах государственной власти. Вот собственники и озадачились: как теперь доказать, что именно тебе принадлежит жилье?

На самом деле ни малейшего повода для паники нет. Более того, пресловутое «розовое» свидетельство, строго говоря, и прежде не являлось юридическим подтверждением права собственности. Ведь бумажное свидетельство о регистрации с указанной в нем информацией может быть, например, уже неактуально на момент какой-либо сделки с недвижимостью. Скажем, с момента его выдачи оно могло устареть, на квартиру мог быть наложен арест или она попала в залог к банку. Кроме того, могли поменяться и технические характеристики объекта в силу его перепланировки или реконструкции.

Поэтому и сейчас, и раньше, прежде чем заключать сделку, желательно было получить выписку из ЕГРП и проверить все данные, указанные в свидетельстве о праве собственности. В этом смысле для владельцев жилья ничего не поменялось, и выписка из ЕГРП остается единственным документом, удостоверяющим факт государственной регистрации возникновения и перехода права собственности. А бумажное свидетельство с гербовой печатью, по сути, являлось дубликатом записи в Едином государственном реестре. Так что отмена свидетельств ни в коем случае не меняет процедуры государственной регистрации прав.

Теперь давайте разберемся, какие данные должны содержаться в выписке из ЕГРП. Ее форма утверждена приказом Минэкономразвития России, и документ может быть выдан как в бумажной, так и в электронной форме.

Обращаю внимание, что в выписке обязательно должны быть следующие сведения: фамилия, имя, отчество и страховой номер индивидуального лицевого счета владельца недвижимости; месторасположение квартиры, кадастровый номер участка, на котором находится жилой дом, общая площадь недвижимости с разбивкой на жилую и нежилую площадь, количество комнат.

Как и прежде, всякий раз при совершении определенных сделок с объектом недвижимости выписку из ЕГРП нужно обновлять, она актуальна только на момент выдачи. И если вы получили документ, например, в июле 2016-го, а через год решили заложить квартиру банку, чтобы получить кредит, то вам потребуется представить выписку из ЕГРП на новую дату.

Далее о том, как ее получить. Прежде всего это можно сделать в любом из многофункциональных центров. Если МФЦ в вашем населенном пункте нет, то можно обратиться в территориальное управление Росреестра или Федеральную кадастровую палату. Минимальная стоимость услуги составит при этом 150 рублей. Также выписку можно оформить в электронном виде через сайт Росреестра. В этом случае документ придет вам на электронную почту. Во всех случаях срок оформления выписки из ЕГРП не должен превышать пяти рабочих дней.

Надо отметить, что нововведение имеет ряд преимуществ, главное из которых – возможность получить выписку в любой точке страны, независимо от физического адреса объекта недвижимости. Кроме того, это может сделать любой человек, например, риэлтор во время проверки квартиры на юридическую чистоту. Или сам собственник жилья, если выписку потребуют, например, в налоговой инспекции для оформления налогового вычета. Или нотариус, если к нему придут родственники умершего владельца жилья для оформления наследства.

Кстати, свидетельства, которые выданы до 15 июля 2016 года, менять не нужно.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161019/vypiska_iz_reestra_prav_na_nedvizhimost_polnostyu_zamenit_rozovy_97346.html