Ставропольчанка Екатерина Томашевская в Крыму выиграла 11 золотых наград чемпионата ЮФО/СКФО по плаванию

Блестяще выступила в городе Евпатория (Республика Крым) на чемпионате ЮФО и СКФО по плаванию воспитанница ставропольской ДЮСШОР № 2 Екатерина Томашевская. Подопечная тренера Аракс Черепковой выиграла 11 золотых медалей! Восемь из них в личном зачете и три в составах эстафетных команд. Соревнования стали отборочными для участия в чемпионате России на короткой воде, который в ноябре пройдет в Казани.

http://www.stapravda.ru/20161019/stavropolchanka_ekaterina_tomashevskaya_v_krymu_vyigrala_11_zolo_97334.html