В Ставропольском крае открывается «зеленая улица» для крупного агробизнеса

«Зеленая улица» для агробизнеса / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.

В правительстве края состоялось заседание совета при губернаторе по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, провел которое первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань. Главной темой встречи стало развитие регионального агропрома, его господдержка.

Ключевые точки АПК

Сегодня перед Ставропольем стоит ряд серьезных задач, и на первом месте – повышение качества жизни наших земляков, подчеркнул в самом начале заседания Николай Великдань.

– Безусловно, на решение этой задачи направлены все приоритетные нацпроекты, но для нашего края целый ряд ключевых опорных точек лежит именно в плоскости АПК, – сказал он. – Агропромышленный комплекс – это не только значимая доля ставропольского валового регионального продукта. Это более 200 тысяч человек, непосредственно занятых в отрасли. А с учетом членов их семей получаем на порядок больше тех, чье благополучие напрямую зависит от состояния нашего сельского хозяйства.

Этот год принес Ставрополью рекордный урожай зерновых. Отмечен хороший рост и по другим направлениям растение-водства и животноводства. Ресурсное обеспечение госпрограммы по развитию АПК за счет бюджетных средств в этом году составляет более 5 млрд рублей, что на два с небольшим процента выше минувшего года. Это позволяет обеспечить позитивную динамику развития отрасли. Индекс производства продукции сельского хозяйства за восемь месяцев составил более 109 процентов. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – более 21 тысячи 260 рублей при темпе роста свыше 110 процентов к уровню прошлого года.

За первое полугодие объем инвестиций в агропром вырос практически вдвое, превысив 9 миллиардов рублей. «Мы стараемся открыть «зеленую улицу» крупному бизнесу, который приходит в АПК, – заверил первый зампред ПСК, – в то же время сегодня в крае работает около 17 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более полумиллиона личных подсобных хозяйств. Они также оказывают значительное влияние на экономику региона, участвуют в организации занятости населения. Со своей стороны мы должны оказывать им помощь».

Прежде всего, прозвучало на встрече, необходимо информировать о мерах господдержки, различных программах, в которых они могут участвовать. К примеру, в нынешнем году объем господдержки начинающих фермеров и семейных ферм увеличен почти на треть. В следующем году предполагается существенное увеличение размеров этих грантов.

Восточная тема

Первоочередное внимание на заседании совета уделялось развитию АПК восточных районов края. С основным докладом выступил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. В восточную зону входят семь территорий региона. На их долю приходится около шестнадцати процентов всего валового производства сельхозпродукции Ставрополья, в том числе 23 процента зерна, 29 – овощей открытого грунта, более 20% – винограда, 14% – мяса, в том числе одна треть – говядины.

Традиционным брендом данной территории является овцеводство, напомнил Владимир Ситников. До 80 процентов овец края содержится именно в восточной зоне, только на Нефтекумский район приходится семьсот тысяч голов – это треть от общерегионального краевого поголовья. Здесь также выращивается почти сорок процентов КРС, больше всего в Левокумском районе.

Восток края специализируется и на производстве овощей открытого грунта – это около 120 тысяч тонн ежегодно. Причем хозяйства Нефтекумского и Левокумского районов обеспечивают 67 процентов продукции. Увеличение площади орошаемых земель является эффективным рычагом по наращиванию объемов производства продукции растениеводства, в том числе овощей, убежден министр сельского хозяйства Владимир Ситников. В прошлом году в крае построены и реконструированы объекты внутрихозяйственной мелиоративной сети на площади более 2,8 тысячи гектаров. Более половины из них – в восточных сельхозпредприятиях, в основном Апанасенковского и Курского районов. Каждый пятый килограмм собранного в крае винограда также выращивается тружениками именно этой зоны.

– В целом положительная динамика производства сельхозпродукции в рассматриваемой территории во многом обеспечена мерами государственной поддержки крестьян, – подчеркнул глава регионального аграрного ведомства. – В прошлом году в виде субсидий и грантов по восточному направлению ушло свыше одного миллиарда рублей, а это около двадцати процентов всего бюджета отрасли, что почти в полтора раза больше уровня 2014 года. Укрепляется и сельская экономика: рентабельность – 43 процента, в то время как в среднем по краю – 31,2, доля прибыльных сельхозорганизаций здесь 97 процентов, что также больше, чем по региону. В бюджеты всех уровней восточные аграрии в минувшем году в виде налогов и сборов выплатили свыше 638 миллионов рублей, что почти на одну треть весомее. По итогам первого полугодия – 279 миллионов рублей.

Поднять аграрное жалованье

Но, к сожалению, в восточной зоне на шесть процентов уменьшилась численность занятых в АПК, а это ни много ни мало 550 человек. Особенно аграрное «секвестирование» заметно в Туркменском районе, где за год по разным причинам сокращено или уволено 120 человек. Аналогичные проблемы в Арзгирском и Апанасенковском районах. Причин здесь может быть масса, полагает Владимир Ситников. Это и вполне объяснимая модернизация производства. А еще – уровень заработной платы. На востоке он самый низкий по краю – в среднем 14 тысяч рублей. Причем в Апанасенковском, Нефтекумском и Туркменском районах крестьянское жалованье и вовсе в пределах 12 тысяч.

Существенную роль в занятости населения, как известно, играет животноводство, говорили на встрече. Это наиболее трудоемкая отрасль. Однако сельхозорганизации восточной зоны постепенно отказываются от этого направления работы, по КРС только за два последних года произошел сброс почти девяти процентов поголовья, а это около трех тысяч животных. В крупных организациях овец стало на двадцать тысяч меньше, или на шесть процентов. Причем наиболее угрожающая динамика сокращения поголовья крупного рогатого скота наблюдается в сельхозорганизациях Арзгирского, Туркменского, Степновского районов.

– В этой связи у аграриев должна вызвать интерес инициатива минсельхоза края по грантовой поддержке на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм и племенного скота, включение в несвязанную поддержку повышающего коэффициента для хозяйств, занимающихся крупным рогатым скотом, а также увеличение субсидии на молоко, – отметил министр сельского хозяйства Владимир Ситников. – Предлагаю как бизнесу, так и органам управления АПК районов уже сейчас погрузиться в эти направления и работать на результат.

На решение вопросов занятости населения сегодня, в частности, направлены и две ведомственные программы краевого минсельхоза: по развитию семейных животноводческих ферм и поддержке начинающих фермеров. Как подчеркнул Владимир Ситников, они помогают легализовать крупнотоварную хозяйственную деятельность личных подсобных хозяйств, получить государственную поддержку новому бизнесу, обеспечить подотчетность органам управления АПК районов и края.

В этом году по результатам конкурсных отборов участниками этих программ стали соответственно 59 и 20 крестьянских (фермерских) хозяйств восточных районов края. Наиболее активны Левокумский район, где за два года почти полсотни участников, и Нефтекумский – около семи десятков. Планируется создать более 85 новых рабочих мест.

Социальный якорь для крестьянина

Еще один из важнейших «якорей» для селянина – социалка. В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий селян в этом году новоселье справили 26 семей, проживающих в восточных районах. В отношении комплексного обустройства территорий ведется строительство двух объектов водоснабжения в Курском районе (с. Полтавское, пос. Рощино). Что касается уровня обеспеченности населения восточных районов газом и водой, то в пяти территориях ситуация в общем благополучная, чего нельзя сказать о Степновском и Туркменском районах, где эти показатели соответственно 53 и 68 процентов, а уровень газификации домов природным газом – 76 и 92 процента.

Учитывая это, органам местного самоуправления данных районов необходимо более активно участвовать в мероприятиях подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий, прозвучало на заседании совета. Тем более со следующего года будет софинансироваться строительство дорог, а также детских спортивных площадок.

На заседании совета выступили руководители муниципальных образований и местных поселений, где реализуются инвестиционные проекты и программы по поддержке аграриев. Развитию восточных территорий края в последние несколько лет уделяется особое внимание, отметил в заключение встречи первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Около двадцати процентов бюджета краевого АПК направляется именно на поддержку восточных районов в виде субсидий и грантов. Однако в этом году в грантовых программах участвовали фермеры только трех районов – Нефтекумского, Левокумского и Арзгирского.

– Сегодня и на федеральном уровне, и губернатором края перед отраслью ставятся серьезные задачи как по наращиванию производственных показателей, так и по развитию социальной инфраструктуры села, – сказал Николай Великдань. – Сегодня есть механизмы для достижения таких целей, однако необходима инициатива самих агропроизводителей и заинтересованность районных органов местного самоуправления в развитии базовой для экономики территории отрасли. Те, кому предназначается господдержка, должны знать о ней все и не иметь проблем с ее получением. Бюджетные средства должны максимально эффективно работать на благо каждого его жителя и на развитие экономики края в целом.

http://www.stapravda.ru/20161018/v_stavropolskom_krae_otkryvaetsya_zelenaya_ulitsa_dlya_krupnogo__97293.html