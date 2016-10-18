VI Международный форум «Россия – спортивная держава» прошел на спортивном курорте «Доброград» во Владимирской области.

В работе форума участвовали более трех тысяч человек, в числе которых члены Правительства и депутаты Госдумы РФ; сенаторы Совфеда и представители федеральных министерств и ведомств; главы международных и российских спортивных федераций; титулованные спортсмены и главы крупных компаний; представители органов исполнительной власти из 81 субъекта РФ.

Ставрополье представляли директор межведомственного центра ШВСМ Юрий Михайлов и спортивный министр края Роман Марков. Наши земляки с головой окунулись в насыщенную деловую программу форума, затронувшего все актуальные вопросы современной спортивной индустрии: от продвижения Всероссийского комплекса ГТО и популяризации массового спорта до развития производства отечественных спортивных товаров. После торжественного открытия мероприятия, которое провел федеральный спортивный министр Виталий Мутко, делегаты поехали на пресс-конференцию Президента России Владимира Путина, личное участие которого ярко свидетельствует о масштабности и значимости события. Особое внимание было уделено проблемам спорта высших достижений, вопросам допинга, договорных матчей, дискриминации и насилия в спортивной среде. На второй день ставропольцы посетили многочисленные выставки с участием руководителей министерств и ведомств из различных регионов нашей страны, а также участвовали в церемонии награждения лучших регионов по спортивным результатам (большая тройка – Москва, Санкт-Петербург, Воронеж) и различных мастер-классах.

http://www.stapravda.ru/20161018/stavropoltsy_prinyali_uchastie_v_forume_rossiya__sportivnaya_der_97351.html