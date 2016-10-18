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18 октября 2016 г.

На Ставрополье нашли пропавших воспитанников детского дома

Полиция выражает благодарность всем, кто принимал участие в поиске двух воспитанников детского дома из Ессентуков. Они пропали 9 октября. На поиски подростков был ориентировал весь личный состав городского отдела внутренних дел и соседних отделов МВД. Были опрошены десятки людей, общавшиеся с детьми. В итоге 14-летний Даниил и 13-летний Дмитрий нашлись в одном из районов Ставрополья. За время отсутствия в отношении детей противоправных действий совершено не было. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних с подростками проведена профилактическая беседа, после чего ребят передали администрации детского дома.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161018/na_stavropole_nashli_propavshikh_vospitannikov_detskogo_doma_97299.html
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