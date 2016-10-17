«Золотой Витязь» находит силы преодолевать духовный кризис

Красная дорожка, восторг зрителей и, конечно же, главные виновники торжества – известные писатели, поэты и актеры. Так в Ставрополе во Дворце культуры и спорта в день рождения великого поэта Михаила Лермонтова открылся VII Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь».

Приятно, что уже не первый год наш край становится центром масштабного культурного события. В этот раз на красной дорожке бурными аплодисментами ставропольцы приветствовали основателя и бессменного президента форума народного артиста России Николая Бурляева. Далее вместе со зрителями он встречал и представлял почетных гостей: директора форума артистку театра и кино Ингу Шатову, вице-президента «Золотого Витязя», поэта, заслуженного артиста Украины Алексея Колесника, кубанского писателя Виктора Лихоносова, писателя, поэта, драматурга Константина Скворцова, руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН доктора исторических наук Елену Гуськову. Также участниками форума стали главный редактор журнала «Наш современник» Александр Казинцев, писатель и поэт, член общества русскоязычных писателей Грузии Зоряна Чеботарь, писатель и сценарист из Армении Давид Овакимян и многие другие. Украсили своим присутствием открытие и популярные актеры, звезды кино Александр Голобородько, Владимир Зайцев, Татьяна Абрамова, Анатолий Журавлев, Александр Цуркан.

Открытие продолжилось праздничным концертом в зале ДКиС. Заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина и председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Думы СК Валентина Муравьева поприветствовали гостей, поблагодарили Николая Бурляева.

– Мы гордимся, что несколько лет подряд получаем возможность встречать лучшую часть российской культуры, – поделилась И. Кувалдина. – Особенно для нас ценны литературные форумы, потому что мы питаемся вашими идеями и аналогичным образом строим работу в регионе. Спасибо, что вы у нас в гостях!

Слово взял и сопредседатель Союза писателей России Константин Скворцов. Он душевно поприветствовал своих коллег и зрителей, справедливо заметив, что сегодня в нашей стране таких литературных праздников должно быть больше. Вскользь коснулся и острых проблем современной литературы.

– Мало стало рождаться больших писателей, чьи произведения взбудоражили бы общество, побуждали к сознательной жизни, – заметил К. Скворцов. – У художников, писателей много поводов для отчаяния. Здесь было бы уместно вспомнить пророческие строки Игоря Северянина, написанные почти сто лет назад: «Правительство, лишившее субсидий писателя, вошедшего в нужду, себя являет в непристойном виде и вызывает в нем к себе вражду…». Я не сторонник ругать власть. Путь художника – это не путь на Олимп, это путь на Голгофу. Если ты вышел на эту дорогу, будь готов к страданиям... Но не так уж все плохо в нашем Отечестве, потому что есть люди, которые, несмотря на экономические трудности, находят силы и средства преодолевать кризис духовный. Благодаря подвижнической деятельности организаторов «Золотого Витязя», поддержке властей Ставропольского края у писателей появилась возможность осознать свое место в современном творчестве. Ваша замечательная землячка Валентина Сляднева написала: «Мой дед – кубанский хлебороб. И бабка моя – жница. По сторонам моих дорог всегда росла пшеница». Я хочу пожелать, чтобы на ваших полях не только росла золотая пшеница, но и не увядала духовная нива.

Надо сказать, что открытие форума было наполнено теплотой и любовью. Актриса Инга Шатова призвала взрослых, сидящих в зале, быть внимательными к детям.

– В этот замечательный день я бы хотела говорить о любви. О любви, которая дается свыше, о том чувстве, которому мы, став взрослыми, должны научить наших еще неопытных детей. К сожалению, они раньше, чем от нас, из разных источников узнают о том, как не надо любить. Благодаря своим детям я стала осознавать, как важно говорить на такие темы: через веру в Бога, через классическую литературу, где все описано очень просто о очень красиво.

В подтверждение своих слов она прочитала рассказ А. Чехова «Злой мальчик». Затем литературную нотку подхватили Алексей Колесник, выступив с собственным сочинением «Как я люблю кино», и Виктор Лихоносов, продекламировавший стихотворение Александра Пушкина «Цветок». Кстати, в этот день Виктору Лихоносову вручили Золотую Пушкинскую медаль за выдающийся вклад в литературу.

– Я очень рад, что получаю награду в Ставрополе, – поделился он. – Последний раз был здесь в далеком 1984 году, восторгался тем, какой у вас славный, спокойный, исторически чуткий город. И сегодня я восхищен: здесь достойно, в ее лучшей красоте, сохранена старина.

Вот с такого яркого поэтичного аккорда начался праздник литературы на Ставрополье. И нет сомнения: он подарит много незабываемых моментов всем, кто пожелает к нему прикоснуться.

http://www.stapravda.ru/20161017/zolotoy_vityaz_nakhodit_sily_preodolevat_dukhovnyy_krizis_97286.html