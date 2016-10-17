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17 октября 2016 г.

В России выберут 10 самых добрых городов и субъектов и страны

Акция «Марафон добрых дел»

3 ноября Общественная палата РФ назовет десять самых добрых субъектов и городов страны. Основным критерием оценки станет количество добрых дел, выполненных их жителями в рамках всероссийской акции «Марафон добрых дел». Как стало известно, буквально за несколько дней после старта, зарегистрировались уже более трех тысяч участников, поэтому организаторы решили: помимо одного победителя выбрать еще и самые добрые регионы и города.

Чтобы принять участие в марафоне, необходимо зарегистрироваться на сайте добродела.рф, после чего на электронную почту поступит письмо с описанием первого задания. Всего участникам предстоит выполнить пять добрых дел. Победитель получит два билета в любую точку России.

Проект реализуется Общественной палатой РФ совместно с Ассоциацией волонтерских центров, Роспатриотцентром и Российским фондом мира. Как отмечают организаторы, на сегодняшний день самые активные города марафона по числу зарегистрированных участников акции – Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Вологда, Ульяновск, Саратов, Санкт-Петербург, Москва, Уфа и Старый Оскол. Еще есть время заявить о себе и жителям Ставропольского края!

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161017/v_rossii_vyberut_10_samykh_dobrykh_gorodov_i_subektov_i_strany_97280.html
Фотография к статье В России выберут 10 самых добрых городов и субъектов и страны
Акция «Марафон добрых дел»
Акция «Марафон добрых дел»
Фото: добродела.рф
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