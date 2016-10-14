Впервые за 40 лет в Кочубеевском районе провели матч по мотоболу

Впервые за последние сорок в Кочубеевском районе прошел показательный матч по мотоболу. Его провели гости – две команды мотобольного клуба «Колос» (Ипатово). Как рассказали в администрации района (она и выступила организатором праздника) матч стал поводом для чествования кочубеевских ветеранов мотобола, а юным жителям показали, насколько интересен этот вид спорта.

Напомним, в свое время в районе действовало сразу пять мотобольных клубов. Причем, интересный факт, первыми организаторами мотобольной команды «Звезда» в селе Кочубеевском были выходцы из Ипатово. Сегодня бывший тренер «Звезды» Василий Акименко и игроки тех лет Василий Кувшинов и Николай Миханенко вспоминают, как в 1971 году начинался их триумфальный путь в мотоболе. Кочубеевская команда, созданная ими, выиграла первенство края, а вскоре стала чемпионом Северного Кавказа.

Были успехи и на более высоком уровне. Так, в 1973 году клуб стал бронзовым призером первенства журнала «За рулем». За весьма короткий период кочубеевским мотоболистам удалось стать командой, играющей в классе «Б» – а это была последняя ступень перед Высшей лигой. А еще довелось кочубеевцам играть товарищеские матчи даже с немецкими и с французскими командами!

Но это все – дела минувших дней. А что сегодня? Кочубеевцы надеются, что матч, который провели гости из Ипатово, станет толчком к возрождению мотобола в районе. Сама же игра прошла в станице Барсуковской. Ее участников казачьими песнями приветствовал станичный хор.

Матч, в котором победила, конечно же, дружба, получился динамичным и азартным. А главное – «поболеть» за красивую игру пришло очень много зрителей. Среди почетных гостей было немало ветеранов мотобольного спорта Кочубеевского района. Это С. Горт, В. Кувшинов, Н. Миханенко, В. Задорожный, А. Назаренко, А. Щербанев и другие.

По завершении матча глава Кочубеевского района Алексей Клевцов поблагодарил гостей за прекрасную игру и выразил надежду на возрождение мотобола в районе. Затем, под аплодисменты зрителей, команды проехали круг почета. Также каждый желающий смог пообщаться со спортсменами, рассмотреть поближе спортивные мотоциклы, сфотографироваться на память.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161014/vpervye_za_40_let_v_kochubeevskom_rayone_proveli_match_po_motobo_97275.html