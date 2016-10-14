На Ставрополье завершено 9 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК

На финише девять инвестпроектов АПК / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

В нынешнем году на Ставрополье завершено девять крупных инвестиционных проектов в сфере АПК, в том числе пять животноводческих комплексов, три плодохранилища и одно овощехранилище, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК.

Суммарный объем инвестиций в проекты за весь срок реализации составил почти 13 миллиардов рублей, создано более 800 рабочих мест. Также до конца года планируется завершить строительство третьей очереди тепличного комплекса ООО «Овощи Ставрополья» в Кировском районе.

Кроме того начата реализация четырех крупных проектов по строительству тепличных комплексов: ООО «Солнечный дар» в Изобильненском районе, ООО «Долина Солнца» в Предгорном, ООО «Агрокомплекс «Восточный» в Левокумском и ООО «Тепличный комбинат «Андроповский» в одноименном районе. В рамках этих инвестпроектов общая площадь клина под овощами закрытого грунта составит почти сто гектаров.

http://www.stapravda.ru/20161014/na_stavropole_zaversheno_9_krupnykh_investitsionnykh_proektov_v__97250.html