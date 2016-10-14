Форум «Туристическая индустрия на Юге России: точки роста» прошел в Ставрополе
В Ставрополе при поддержке правительства СК завершил свою работу II Южный туристский форум «Туристическая индустрия на Юге России: точки роста».
В его работе приняли участие представители нескольких регионов России, а также Узбекистана, Венгрии, Хорватии. Как прозвучало на встрече, сегодня в числе первоочередных задач разработка и продвижение новых привлекательных программ, создание комфортных условий для развития инфраструктуры туризма и формирование эксклюзивной туристской среды. Участники форума изучили опыт работы в сфере организации индустриальных туров в регионах России, отметив, что экскурсии на предприятия пищевой, ювелирной промышленности, а также народных промыслов вызывают большой интерес.