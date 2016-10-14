Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
14 октября 2016 г.
Туриндустрия Юга России / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

Форум «Туристическая индустрия на Юге России: точки роста» прошел в Ставрополе

В Ставрополе при поддержке правительства СК завершил свою работу II Южный туристский форум «Туристическая индустрия на Юге России: точки роста».

В его работе приняли участие представители нескольких регионов России, а также Узбекистана, Венгрии, Хорватии. Как прозвучало на встрече, сегодня в числе первоочередных задач разработка и продвижение новых привлекательных программ, создание комфортных условий для развития инфраструктуры туризма и формирование эксклюзивной туристской среды. Участники форума изучили опыт работы в сфере организации индустриальных туров в регионах России, отметив, что экскурсии на предприятия пищевой, ювелирной промышленности, а также народных промыслов вызывают большой интерес.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20161014/forum_turisticheskaya_industriya_na_yuge_rossii_tochki_rosta_pro_97249.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Ставрополь
Подборка фотокорреспондента «Ставрополки» Эдуарда Корниенко украсила фотоальбом Reuters
Ставропольский театр драмы готовит для зрителей незабываемые потрясения души
Ставрополье вновь встречает славянский форум «Золотой Витязь» – теперь литературный
Казачий род Толмачевых из Новоалександровска – история семьи, малой родины и казачества
Ставропольский Дворец культуры и спорта приглашает на концерт «Ретро шлягер…»
Экономика
С Днем работников пищевой промышленности!
Форум «Туристическая индустрия на Юге России: точки роста» прошел в Ставрополе
На Ставрополье развивают пищевое машиностроение
День молодого вина пройдет 21 октября в Кисловодске
ВТБ24 выдаёт первые карты «Мир» на Ставрополье

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!