Форум «Туристическая индустрия на Юге России: точки роста» прошел в Ставрополе

Туриндустрия Юга России / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

В Ставрополе при поддержке правительства СК завершил свою работу II Южный туристский форум «Туристическая индустрия на Юге России: точки роста».

В его работе приняли участие представители нескольких регионов России, а также Узбекистана, Венгрии, Хорватии. Как прозвучало на встрече, сегодня в числе первоочередных задач разработка и продвижение новых привлекательных программ, создание комфортных условий для развития инфраструктуры туризма и формирование эксклюзивной туристской среды. Участники форума изучили опыт работы в сфере организации индустриальных туров в регионах России, отметив, что экскурсии на предприятия пищевой, ювелирной промышленности, а также народных промыслов вызывают большой интерес.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20161014/forum_turisticheskaya_industriya_na_yuge_rossii_tochki_rosta_pro_97249.html