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14 октября 2016 г.

Две несовершеннолетние девушки на Ставрополье скрыли факт убийства человека

В Предгорном районе две местные жительницы подозреваются в укрывательстве преступления.

Возбуждено уголовное дело в отношении 16-и и 17-летних жительниц поселка Ясная Поляна Предгорного района, которые подозреваются в укрывательстве преступления, сообщили в краевом управлении СКР. По данным следствия, ночью 9 апреля подозреваемые, их знакомый мужчина и потерпевший находились в лесополосе неподалеку от поселка Ясная Поляна, где мужчина устроил ссору с потерпевшим, в результате которой убил его на глазах у девушек. Потом все трое отправились домой, а о совершенном особо тяжком преступлении договорились в правоохранительные органы не сообщать. Позднее тело погибшего было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов. В отношении мужчины расследуется уголовное дело об убийстве.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161014/dve_nesovershennoletnie_devushki_na_stavropole_skryli_fakt_ubiys_97258.html
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