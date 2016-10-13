Закон о долевом строительстве жилья в Ставропольском крае ужесточат

Долевое строительство

На брифинге начальника управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерия Савченко речь шла о последних изменениях в законодательстве о долевом строительстве жилья, поправках, которые будут приняты в течение ближайшего года.

Как пояснил Валерий Савченко, сейчас в крае 87 застройщиков возводят 227 многоквартирных домов. Из них 21 объект уже признан проблемным, еще несколько находятся на контроле у управления.

Новые поправки должны ужесточить ответственность недобросовестных застройщиков и гарантировать дольщикам либо получение купленного жилья, либо возмещения материального ущерба в полном объеме. Но распространяться новые правила будут только на те объекты, которые начнут строить после даты принятия нормативных актов.

В мае этого года Уголовный кодекс РФ дополнен новым составом преступления, который оговорен статьей «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Изменения предполагают уголовное наказание, если застройщик, не выполняя взятых обязательств, предусмотренных законодательно, возьмет с дольщика 3 миллиона рублей. А если сумма превысит 5 миллионов рублей, будет применяться формулировка «в особо крупном размере» и наказание соответственно строже.

Начальник управления СК по строительному и жилищному надзору отметил, что у ведомства есть договоренность с МВД о том, что правоохранителям будут передавать информацию не только о таких нарушениях, но и о суммах свыше 1 миллиона рублей, принятых застройщиком от дольщиков без выполнения требований ФЗ №214, для того, чтобы решать проблему еще на этапе ее зарождения. Впрочем, за период действия нового закона таких фактов на территории края не было.

Ряд изменений приняты с 1 июля этого года. Это касается надзора за деятельностью жилищно-строительных кооперативов и предполагает изменения в порядке ведения их документации и отчетности. Как рассказал Валерий Савченко, представители администрации всех ЖСК, существующих в крае, уже ознакомлены с новыми требованиями и работают над тем, чтобы привести свои документы в соответствие с требованиями закона.

Однако радикальные изменения в сфере долевого строительства грядут с 1 января будущего года.

Во-первых, для каждого многоквартирного дома, при строительстве которого используются деньги дольщиков, станет обязательным заключение краевого управления строительного надзора и жилищного контроля о том, что строительная декларация соответствует требованиям законодательства. Кроме того, с 1 января стройнадзор получит право требовать с застройщиков предоставления графика строительства и следить за его исполнением, как и за учетом поступающих от дольщика средств.

Еще одно новшество – деньги дольщика можно будет использовать только на строительство того дома, где тот приобретает квартиру, тогда как в настоящий момент застройщики используют полученные от граждан деньги на строительство любого из своих объектов по своему усмотрению.

Будет принята единая стандартная форма договора долевого участия в строительстве. Причем оплата по договору должна будет происходить только после его государственной регистрации в Росреестре, то же самое относится к и договору уступки права требования.

Неоправдавшую себя систему страхования рисков в долевом строительстве заменит компенсационный фонд, который будет формироваться из обязательных отчислений застройщиков, которые используют средства дольщиков для строительства жилья и составит до 1% от средств получаемых от дольщиков. Механизм следующий – деньги в размере 1% будут перечисляться в фонд с каждого договора долевого строительства в момент оплаты. Полученные таким образом средства будут поступать на достройку проблемных объектов.

А с 1 июля следующего года будет введено требование к минимальному размеру уставного капитала, который должен иметь застройщик, если он планирует использовать средства дольщиков для строительства жилья. Эта мера по задумке законодателей должна освободить рынок от компаний-однодневок, не способных гарантировать исполнения договора. Размер же уставного капитала будет поставлен в зависимость от объемов возводимого жилья. Если объект строительства не превышает 1,5 тысячи квадратных метров, застройщик должен будет иметь уставной капитал — 2,5 миллиона рублей. Максимальная же планка уставного капитала установлена на уровне 1,5 миллиарда рублей. Его должны будут обеспечить застройщики, площадь всех возводимых объектов которых более 500 тысяч квадратных метров.

Также с 1 июля 2017 года кроме существующего механизма финансирования строительства будет возможно использовать и новую схему, при которой деньги от дольщиков к застройщику будут попадать не напрямую, а через банк. Финансововое учреждение предоставляет строительной компании кредит на конкретный объект и на протяжении всего строительства контролирует целевое использование поступающих средств. Дольщики открывают в том же банке специальный счет на приобретение жилья в строящемся доме. Застройщик получит эти деньги только после того, как компания выполнит свои обязательства. Как отметил Валерий Савченко, пока что в отношении эффективности предлагаемого механизма и у банкиров, и у строительных организаций есть немало вопросов, но практика внесет свои коррективы.

http://www.stapravda.ru/20161013/zakon_o_dolevom_stroitelstve_zhilya_v_stavropolskom_krae_uzhesto_97233.html