Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
13 октября 2016 г.
Долевое строительство

Закон о долевом строительстве жилья в Ставропольском крае ужесточат

На брифинге начальника управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерия Савченко речь шла о последних изменениях в законодательстве о долевом строительстве жилья, поправках, которые будут приняты в течение ближайшего года.

Как пояснил Валерий Савченко, сейчас в крае 87 застройщиков возводят 227 многоквартирных домов. Из них 21 объект уже признан проблемным, еще несколько находятся на контроле у управления.

Новые поправки должны ужесточить ответственность недобросовестных застройщиков и гарантировать дольщикам либо получение купленного жилья, либо возмещения материального ущерба в полном объеме. Но распространяться новые правила будут только на те объекты, которые начнут строить после даты принятия нормативных актов.

В мае этого года Уголовный кодекс РФ дополнен новым составом преступления, который оговорен статьей «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Изменения предполагают уголовное наказание, если застройщик, не выполняя взятых обязательств, предусмотренных законодательно, возьмет с дольщика 3 миллиона рублей. А если сумма превысит 5 миллионов рублей, будет применяться формулировка «в особо крупном размере» и наказание соответственно строже.

Начальник управления СК по строительному и жилищному надзору отметил, что у ведомства есть договоренность с МВД о том, что правоохранителям будут передавать информацию не только о таких нарушениях, но и о суммах свыше 1 миллиона рублей, принятых застройщиком от дольщиков без выполнения требований ФЗ №214, для того, чтобы решать проблему еще на этапе ее зарождения. Впрочем, за период действия нового закона таких фактов на территории края не было.

Ряд изменений приняты с 1 июля этого года. Это касается надзора за деятельностью жилищно-строительных кооперативов и предполагает изменения в порядке ведения их документации и отчетности. Как рассказал Валерий Савченко, представители администрации всех ЖСК, существующих в крае, уже ознакомлены с новыми требованиями и работают над тем, чтобы привести свои документы в соответствие с требованиями закона.

Однако радикальные изменения в сфере долевого строительства грядут с 1 января будущего года.

Во-первых, для каждого многоквартирного дома, при строительстве которого используются деньги дольщиков, станет обязательным заключение краевого управления строительного надзора и жилищного контроля о том, что строительная декларация соответствует требованиям законодательства. Кроме того, с 1 января стройнадзор получит право требовать с застройщиков предоставления графика строительства и следить за его исполнением, как и за учетом поступающих от дольщика средств.

Еще одно новшество – деньги дольщика можно будет использовать только на строительство того дома, где тот приобретает квартиру, тогда как в настоящий момент застройщики используют полученные от граждан деньги на строительство любого из своих объектов по своему усмотрению.

Будет принята единая стандартная форма договора долевого участия в строительстве. Причем оплата по договору должна будет происходить только после его государственной регистрации в Росреестре, то же самое относится к и договору уступки права требования.

Неоправдавшую себя систему страхования рисков в долевом строительстве заменит компенсационный фонд, который будет формироваться из обязательных отчислений застройщиков, которые используют средства дольщиков для строительства жилья и составит до 1% от средств получаемых от дольщиков. Механизм следующий – деньги в размере 1% будут перечисляться в фонд с каждого договора долевого строительства в момент оплаты. Полученные таким образом средства будут поступать на достройку проблемных объектов.

А с 1 июля следующего года будет введено требование к минимальному размеру уставного капитала, который должен иметь застройщик, если он планирует использовать средства дольщиков для строительства жилья. Эта мера по задумке законодателей должна освободить рынок от компаний-однодневок, не способных гарантировать исполнения договора. Размер же уставного капитала будет поставлен в зависимость от объемов возводимого жилья. Если объект строительства не превышает 1,5 тысячи квадратных метров, застройщик должен будет иметь уставной капитал — 2,5 миллиона рублей. Максимальная же планка уставного капитала установлена на уровне 1,5 миллиарда рублей. Его должны будут обеспечить застройщики, площадь всех возводимых объектов которых более 500 тысяч квадратных метров.

Также с 1 июля 2017 года кроме существующего механизма финансирования строительства будет возможно использовать и новую схему, при которой деньги от дольщиков к застройщику будут попадать не напрямую, а через банк. Финансововое учреждение предоставляет строительной компании кредит на конкретный объект и на протяжении всего строительства контролирует целевое использование поступающих средств. Дольщики открывают в том же банке специальный счет на приобретение жилья в строящемся доме. Застройщик получит эти деньги только после того, как компания выполнит свои обязательства. Как отметил Валерий Савченко, пока что в отношении эффективности предлагаемого механизма и у банкиров, и у строительных организаций есть немало вопросов, но практика внесет свои коррективы.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161013/zakon_o_dolevom_stroitelstve_zhilya_v_stavropolskom_krae_uzhesto_97233.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Правительство Ставропольского края (ПСК)
Закон о долевом строительстве жилья в Ставропольском крае ужесточат
«Золотая Осень-2016» принесла ставропольцам Гран-при и медали
Форум «Неделя инноваций – 2016» стартовал на Ставрополье
Губернатор нацелил правительство Ставрополья на конструктивную работу с новым составом ГДРФ
15 октября на Ставрополье откроется славянский литературный форум «Золотой витязь»
Экономика
В СКФУ обсудили проблемы кадрового ресурса экономики края
С начала года на Ставрополье задержано 120 авто с «левым» алкоголем
На Ставрополье штрафуют предпринимателей, нарушающих правила статистического учета
Вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин провел совещание в Ессентуках.
Сертификаты на материнский капитал: теперь и в электронном виде
Право и закон
Сотрудник полиции на Ставрополье незаконно получал компенсацию за жилье
В Изобильненском районе директор фирмы не оплатил полученный товар на 6 миллионов рублей
Беседу с забывчивыми родителями провели в Красногвардейском районе с участием священника
Телефонная мошенница, обманувшая ставропольчанку почти на 200 тысяч рублей, осуждена в Астрахани
В Ставрополе предприниматель незаконно построил и продал многоквартирный дом
Ставропольский край
На Ставрополье дожди мешают уборке сахарной свеклы
Ставропольский край благополучно перенес сезон клещей
На Ставрополье прививки против гриппа получили более 580 тысяч человек
Ростислав Можейко занял вакансию депутата в Думе Ставрополья вместо Валерия Гаевского
ВТБ24 выплатит 400 млн рублей страхового возмещения вкладчикам «Военно-Промышленного банка» на Ставрополье

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!